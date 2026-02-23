Liga FUTVE: Lluvia de goles y victoria épica del Deportivo Táchira

Suscríbete a nuestros canales

En un compromiso electrizante disputado este domingo 22 de febrero, el Deportivo Táchira consiguió una victoria vital al derrotar 2-3 al Monagas SC en su visita al Estadio Monumental de Maturín. El equipo dirigido por Álvaro "Chino" Recoba demostró una gran efectividad ofensiva, aunque terminó pidiendo la hora ante el empuje de los locales en los minutos finales.

El show de Peñaranda y el doblete de Pollero

El conjunto aurinegro impuso condiciones temprano gracias a una actuación estelar de Adalberto Peñaranda. El atacante con el dorsal número 7 lideró la ofensiva con un gol al minuto 21' y una asistencia, convirtiéndose en el eje del equipo durante el encuentro. Por su parte, el uruguayo Rodrigo Pollero ratificó su gran momento al marcar un doblete con tantos a los minutos 16' y 56', alcanzando así sus primeros dos goles en la liga venezolana con la camiseta tachirense.

Resistencia y estadísticas finales

A pesar de la ventaja inicial, el Monagas no se rindió y descontó a través de J. Caraballo al minuto 30' y F. Basante al 59', poniendo a prueba la defensa visitante, que mostró algunas grietas en la marca durante la segunda mitad. En el apartado estadístico, el Monagas dominó la posesión con un 63.4% frente al 36.6% del Táchira. Sin embargo, el bloque aurinegro fue más quirúrgico, logrando sus 3 anotaciones con apenas 7 remates al arco y registrando un índice de goles esperados (xG) de 1.7 frente al 0.72 del conjunto azulgrana.

Con este resultado, el Deportivo Táchira suma tres puntos fundamentales en esta cuarta jornada del Apertura, apoyado en el renacer futbolístico de Peñaranda y la contundencia de Pollero en el área rival. No obstante, el equipo deberá trabajar en el equilibrio de la zona media y el retroceso defensivo tras permitir que el rival generara múltiples ocasiones de peligro en los compases finales del juego.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.