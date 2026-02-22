¿Puedo trabajar con visa láser en EEUU? Las consecuencias legales de usar mal tu permiso de turista

Suscríbete a nuestros canales

La Tarjeta de Cruce Local (BCC), comúnmente conocida como visa láser, es uno de los documentos más utilizados por los ciudadanos mexicanos para ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo, si no la usas correctamente, podrías enfrentarte a la cancelación inmediata del visado y a severas sanciones migratorias.

A continuación, te explicamos qué actividades puedes realizar y cuáles están estrictamente prohibidas, basándonos en la información oficial del portal especializado ViveUSA.

¿Qué es la visa láser y quiénes la utilizan?

La visa láser combina la visa de turista B1/B2 con una tarjeta de cruce fronterizo.

Según lo que detalla ViveUSA en su artículo sobre trámites migratorios, este documento permite a los viajeros ingresar a territorio estadounidense con fines recreativos, médicos o de negocios temporales, sin necesidad de llevar el pasaporte físico si el ingreso es por tierra y se mantiene dentro de una franja de distancia específica (generalmente hasta 25 millas de la frontera).

Actividades permitidas: el uso correcto de la visa láser

Las autoridades migratorias son muy claras al respecto: el titular debe usar su visa únicamente para fines no lucrativos. Aquí te dejamos algunas actividades que sí puedes hacer:

Turismo y recreación: Puedes ir de compras, visitar parques temáticos, museos o disfrutar de eventos culturales.

Puedes ir de compras, visitar parques temáticos, museos o disfrutar de eventos culturales. Visitas familiares: Está permitido reunirte con amigos o familiares que ya residen legalmente en Estados Unidos.

Está permitido reunirte con amigos o familiares que ya residen legalmente en Estados Unidos. Tratamientos médicos: Puedes consultar a especialistas o someterte a procedimientos de salud, siempre que puedas demostrar que tienes los recursos para pagarlos.

Puedes consultar a especialistas o someterte a procedimientos de salud, siempre que puedas demostrar que tienes los recursos para pagarlos. Negocios temporales: Puedes asistir a conferencias, negociar contratos o participar en capacitaciones, siempre y cuando no recibas un salario de una fuente estadounidense.

Lo que no permite la visa láser: evita la cancelación

Uno de los errores más comunes y peligrosos es confundir la estancia legal con la posibilidad de trabajar.

Según la fuente consultada, ViveUSA, hay restricciones muy estrictas que, si se ignoran, pueden llevar a la deportación. No se permite:

Trabajar con remuneración local: Está prohibido aceptar cualquier tipo de empleo en Estados Unidos, incluso si es por poco tiempo o en negocios familiares.

Está prohibido aceptar cualquier tipo de empleo en Estados Unidos, incluso si es por poco tiempo o en negocios familiares. Estudiar de forma académica: No puedes inscribirte en cursos que otorguen créditos para un título universitario o de bachillerato. Para eso, necesitas una visa de estudiante (F o M).

No puedes inscribirte en cursos que otorguen créditos para un título universitario o de bachillerato. Para eso, necesitas una visa de estudiante (F o M). Residir en el país: La visa láser es solo para estancias temporales. Intentar vivir de manera permanente en Estados Unidos con este documento se considera fraude migratorio.

La visa láser es solo para estancias temporales. Intentar vivir de manera permanente en Estados Unidos con este documento se considera fraude migratorio. Vivir en la zona fronteriza trabajando en México: Cruzar diariamente con la intención de trabajar de manera oculta es una de las principales razones por las que se revoca la visa en los puentes internacionales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube