El Callejón de la Esperanza en Los Ángeles: un espacio seguro sin ICE para comerciantes inmigrantes

Cada tercer viernes de mes, la calle Bruno en Los Ángeles se transforma en un centro de comercio y protección denominado Callejón de la Esperanza. Esta iniciativa, impulsada por la organización Homeboy Industries, busca ofrecer un refugio operativo a los vendedores ambulantes indocumentados que han reducido sus actividades en la vía pública debido al incremento de las redadas migratorias. El proyecto permite que los comerciantes instalen puestos rodantes en un área privada, garantizando que la totalidad de los ingresos generados sean destinados directamente a sus familias.

Protección frente a operativos en calles públicas

La creación de este espacio responde a la preocupación de los trabajadores informales tras el fallo de la Corte Suprema en el caso Vásquez Perdomo contra Noem. Dicha sentencia permitió a las patrullas itinerantes realizar interrogatorios basados en la apariencia física o el idioma, lo que ha generado temor en sectores como Koreatown. En el Callejón de la Esperanza, la logística de venta es apoyada por expandilleros y personas anteriormente encarceladas que ahora forman parte de Homeboy Industries, quienes asisten en la entrega de pedidos y organización de los puestos.

Vendedores de diversos productos, desde tacos de birria hasta arreglos florales y dulces tradicionales como mangonadas, participan en estas jornadas mensuales. Los emprendedores han reportado una disminución en sus ventas diarias en las calles de la ciudad desde 2025, atribuyendo la baja a la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las zonas comerciales habituales.

Voces de los organizadores y beneficiarios

La gestión del proyecto está orientada a mantener la actividad económica de las familias inmigrantes en un entorno controlado. Los responsables de la organización destacan que la iniciativa surgió de los propios miembros de la comunidad que deseaban apoyar a los sectores más vulnerables ante las políticas federales vigentes.

El Padre Gregory Boyle, fundador de Homeboy Industries y promotor del evento, explicó la motivación detrás del espacio:

“Queremos ofrecer esperanza a los vendedores inmigrantes que se están quedando en sus casas por miedo a ICE. Nuestra parte es ofrecerles este apoyo; tratar a otros seres humanos con crueldad no es propio de alguien en sus cinco sentidos”.

Por su parte, José M. López, propietario del puesto "Birria Los Amigos" y padre de cinco hijos, compartió su experiencia sobre la situación actual:

“Ahora se me hace más difícil el trabajo por las redadas. Aunque muchos no tengamos papeles, no tenemos que pensar en el miedo porque tenemos que salir a trabajar para mantener a la familia”.

La invitación queda abierta a todo público al Callejón de la Esperanza se instala cada tercer viernes de mes en la calle Bruno de Los Ángeles.

