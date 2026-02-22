Horóscopo del 22 de febrero: Disfruta este momento de gloria

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Saturno sigue ejerciendo mucha presión en tu vida. Ya el planeta de los anillos está en su paso por tu signo astrológico. La vida te ha dado muy duro durante estos últimos años. Pero ya estás a punto de resolver. Luego verás estos momentos como días históricos y decisivos para tu futuro. Hay que avanzar y estar alerta a nuevos procesos que pongan en peligro tu integridad física. No puedes bajar la guardia. ¡Dios te bendiga!

TAURO: La Luna está pasando por tu signo astrológico y te viene a brindar una sensación de equilibrio. Es muy importante mantenerte en esta línea y así poder lograr un avance significativo a nivel emocional. En el pasado se han perdido muchas oportunidades por tus miedos y falta de enfoque. No debes volver a cometer esos errores y debes demostrar que ya eres un ser con gran madurez y que puedes aprovechar la ayuda del Universo.

GÉMINIS: Dios siga bendiciendo tu camino a través de un sextil positivo con Neptuno. Sientes que estás respaldado por el Universo. Ahora te consideras más alegre y positivo. Ya no estás solo, estás comprendiendo que nunca lo has estado. El Cosmos te está apoyando para que realice los cambios y ajustes necesarios, así puedas tener una mejor vida, más efectiva y llena de gozo. Disfruta este momento de gloria.

CÁNCER: Hoy disfrutas de un día feliz, donde se comparte con los seres queridos y estás en un proceso de relax total. Has vivido muchos problemas últimamente y es el momento de relajarte un poco para que recargues energías y así puedas mejorar tu vida. La maravillosa Luna te ayuda para recrearse al máximo con un sextil positivo. Espero estés bien y sigas adelante con la gracia de Dios todo poderoso.

LEO: Hoy tienes una cuadratura negativa con la Luna. En verdad te sientes muy defraudado y decepcionado. Estás agotado de tantas discusiones con tu pareja que no te comprende y solo buscar irritar tu paciencia para que te sientas mal. Debes preguntarte: ¿quieres seguir recibiendo esas acciones en tu vida? ¿Sientes que estás en el lugar correcto con la persona adecuada? Responde y actúa.

VIRGO: Los sentimientos y las emociones se alinean para brindar un espacio de paz interior. Todo esto es posible a través de un trígono positivo con la Luna que está activo en estos momentos. Tenías tiempo sin sentir una calma tan pura como la que ahora se manifiesta. Esta energía te permite establecer una base para construir un futuro mejor con más posibilidades para crecer y tener mejor calidad de vida. Sigue adelante y crece cada día más.

LIBRA: La suerte no está de tu parte. Es el momento de tener un poco más de calma y no arriesgas más de la cuenta. En estos instantes, estás bajo las energías negativas de Júpiter a través de una cuadratura que hace que la suerte se aleje de tu alma y no permita tu avance a la velocidad que deseas. Es mejor estar tranquilo por unos días para evitar males mayores. La vida también requiere de días llenos de paz interior.

ESCORPIO: La Luna está en estos momentos en una oposición negativa y te está haciendo mucho daño a nivel emocional. Debes buscar la manera de establecerte y estar mejor cada día. Estás en procesos de transformación, pero no encuentras la paz que se requiere para seguir adelante. La vida te obliga a afrontar las situaciones para que se puedan derrumbar las barreras y así avanzar con firmeza para que puedas llegar a tus metas.

SAGITARIO: Lilith está pasando por tu signo astrológico en este instante. Se te hace difícil verte a ti mismo internamente. Siempre estás mirando y pendiente de los demás. Sería muy provechoso para ti mirarte en un espejo y ver tus propias fallas. El único fin de esta acción es lograr identificar las situaciones que te hacen daño y poderlas modificar de manera positiva. Es un ejercicio psicológico que debes hacer constantemente.

CAPRICORNIO: Sabemos que estás viviendo momentos muy difíciles a nivel emocional. La Luna te está ayudando a superar la crisis a través de un trígono positivo. Todavía no estás fuera de peligro, pero estos días serán de mejor energía y te permite que sigas avanzando. Luego de un tiempo se tendrá que buscar una manera de sanar y cerrar las heridas emocionales que se complicaron. Una vez más podrás salir adelante con el favor de Dios.

ACUARIO: Una poderosa cuadratura negativa con la Luna te está haciendo mucho daño y seguramente seguirán ocasionando dificultades a nivel sentimental. Te sientes muy triste, pero la vida es así, cuando no queremos afrontar nuestra realidad y pretendemos que los demás tomen decisiones por uno. Debes asegurarte que puedas decidir por ti y así lograr ser el responsable total de tu presente y futuro.

PISCIS: No abuses de la energía positiva de la Luna. En estos momentos te están ayudando con un sextil. Estás en procesos de vivir experiencias fuertes a nivel emocional. La vida te pide una paz interna. Hay que buscar el equilibrio y así mantener una armonía. Es mejor disfrutar con responsabilidad. Ya es hora de estar más en calma y resolver los problemas que realmente importan en tu vida para así poder seguir adelante.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

