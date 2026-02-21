El comino negro, más que un condimento: un aliado para la salud cerebral

Suscríbete a nuestros canales

Muchos son los hogares que recurren al comino negro como condimento, pero también hay quienes lo utilizan como remedio casero.

Diferentes escritos al respecto señalan que este condimento originario del sur de Europa, el norte de África y el sur de Asia, ha sido utilizado desde hace más de 3000 años. Este además de ser delicioso, “se ha demostrado que los extractos de semillas de comino reducen el tamaño de los tumores en ratas y también poseen propiedades inflamatorias y antioxidantes”, comparte Go Boatany.

Actualmente, siguen siendo objeto de estudio gracias a que se le otorgan muchas propiedades beneficiosas para la salud humana, incluido el refuerzo del sistema inmunológico a través de sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antifúngicas y antibacterianas.

¿Para qué sirve el comino negro?

Este producto que se asocia principalmente al uso en la cocina, también es ampliamente utilizado en la medicina tradicional de diversas culturas, debido a sus efectos positivos para la salud. “El comino negro se menciona incluso en textos egipcios antiguos y todavía se valora por estas propiedades en la sociedad actual. Con su sabor ligeramente amargo y picante, el comino negro se puede utilizar entero, molido o en forma de aceite”.

Estudios preliminares han demostrado que su uso en pequeñas cantidades, espolvoreado sobre ensaladas o productos horneados refuerza el sistema inmune, reduce la inflamación, regula los niveles de azúcar en la sangre, mejora la digestión, cuida la salud de la piel y el cabello, y favorece la salud mental.

Cuida la salud mental

La salud mental es de vital importancia ya que es beneficioso en diferentes aspectos de la vida (social, familiar, pareja, laboral, estudiantil, entre otras). Para cuidarla se sugiere realizar muchas actividades, mantener una vida activa, alimentarse de manera saludable y dormir lo suficiente. Pero, esto no es lo único que favorece que la cabecita se sienta bien, investigaciones científicas revelan que el comino negro favorece la función cognitiva y la memoria.

“Dado que la acetilcolina es un compuesto extremadamente importante en el cuerpo para la retención de la memoria, la función cerebral, la función muscular, el sueño REM y la regulación del sistema endocrino, sería lógico que deseara suficiente para que su cuerpo la utilizara eficientemente. Afortunadamente, el extracto de comino negro tiene una potente capacidad para inhibir la acetilcolina (ACE), una enzima que descompone la acetilcolina en el cuerpo. Este efecto se puede atribuir a su alto contenido de timohidroquinona, uno de los inhibidores naturales más potentes de la acetilcolinesterasa. Al inhibir la acetilcolinesterasa, la acetilcolina se descompone a un ritmo mucho más lento. Esto permite una mayor activación de los receptores de acetilcolina que mejoran la cognición, como el receptor nicotínico alfa 7 y el receptor muscarínico M1”.

En tal sentido, este compuesto “promueve la neuroplasticidad, que está directamente correlacionada con el aprendizaje y la memoria”, explican los expertos la Clínica Hijama Cupping.

