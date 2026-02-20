¿Utilizas perchas o tendederos?: Entérate cuál es la forma correcta de colgar la ropa para evitar el mal olor

Suscríbete a nuestros canales

¿Te preocupa el mal olor en la ropa después de lavarla? Esta es una de las tantas inquietudes se pueden presentar al momento de llevar a cabo esta tarea doméstica; pues lo que para muchos es algo sencillo y cotidiano, puede ser un dolor de cabeza para otros, sobre todo cuando toca colgar la ropa dentro de casa para secarla.

Según refiere la Inteligencia Artificial, es crucial para evitar olores a humedad y reducir arrugas, colgar las prendas inmediatamente después de lavarla.

¿Qué hacer para evitar el mal olor en la ropa?

Es posible que tus prendas de vestir huelan mal a consecuencia de que la lavadora esté sucia o porque la dejas mojada dentro del artefacto por mucho tiempo, por ejemplo.

Cabe acotar que, estas no son las únicas razones, pero si la más comunes. No obstante, para contrarrestar esta situación se recomienda agregar alrededor de 90 gramos de bicarbonato de sodio dentro de la lavadora junto a la ropa y luego el detergente. Esto ayudará a que la ropa no adquiera malos olores y al mismo tiempo se blanqueen la prendas. Incluso ayudará a evitar que el electrodoméstico huela mal.

Además, se deben utilizar detergentes de fragancias frescas y duraderas; o agregar vinagre blanco al agua de la lavadora en el ciclo de enjuague, esto evitará que la ropa tome mal olor y, además, tiene un efecto suavizante que seguro amarás.

Toma nota

En cuanto termine el ciclo de lavado o si lavas a mano, es importante colgar la ropa inmediatamente para evitar que permanezcan mucho más tiempo en la lavadora o en una canasta porque esto puede provocar el olor a humedad que tanto desagrada.

En tal sentido, al llegar el momento de tender la ropa si no puedes hacerlo al aire libre, tiende dentro de casa utilizando perchas o tendederos de mesa, y asegurándote que las piezas queden espaciadas entre ellas. Esto permitirá que circule el aire, se sequen perfectamente, y, además, se evita la humedad y los malos olores. También se recomienda colgar faldas y pantalones del revés, sujetándolos en dos partes para que el agua acumulada en la parte voluminosa resbale hacia abajo y acelerar el secado. Además, asegúrate de que la ropa no quede amontonada ni se superponga.

En cuanto a las piezas más pequeñas, como la ropa interior, debes tenderlas en los travesaños inferiores, y las prendas más grandes, en las superiores.

