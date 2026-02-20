Horóscopo del 20 de febrero: Estás en un proceso de gran apertura

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna transita por tu signo astrológico. Su influencia eleva tu ánimo y te impulsa a seguir avanzando, acompañado del amor familiar para mantener el equilibrio en tu vida. Esta armonía te brinda calma y fortaleza, permitiéndote generar grandes beneficios económicos. Recuerda que cuando estás en equilibrio con tu ser interno, también lo estás con la energía del dinero, pues ambos están siempre conectados.

TAURO: Tu optimismo innato producto de un sextil con Venus te guiará hacia territorios de prosperidad nunca antes explorados. Confía en que cada paso que das está respaldado por una fuerza superior que conspira constantemente a tu favor. Permítete brillar sin reservas y comparte tu alegría con el mundo, recuerda que tu expansión actual no tiene límites. El Universo está listo para premiar tu valentía con bendiciones.

GÉMINIS: Un sextil positivo con Neptuno abre el canal hacia una conexión divina, íntima y luminosa. Esta energía celestial te envuelve, ofreciéndote la capacidad de superar cualquier proceso oscuro que hayas atravesado. Sientes la fuerza viva de Dios en ti, impulsándote a vencer cada obstáculo con firmeza. Su presencia es clara, protectora y combativa. Él lucha a tu lado en cada batalla del alma. Nadie podrá doblegarte.

CÁNCER: Tienes un trígono positivo con Mercurio y esto te hace muy bien para agilizar todos tus procesos que estaban estancados. La vida empieza a mejorar para ti y comienzas a sentir qué es más fácil el camino. Por lo tanto, esto es producto del tiempo de trabajo que has venido consolidando en el pasado y ahora se te permite la liberación para que logres tus metas de manera positiva. Estás en un proceso de gran apertura.

LEO: Todavía no sales del peligro en el cual te encuentras. La oposición con Plutón todavía te está afectando la salud. Has mejorado, pero todavía no se soluciona nada de manera permanente. Estás todavía lejos de restablecerte al cien por ciento. Pero el intento ha sido muy bueno y el Universo, está evaluando si te ayuda. Están analizando si mereces una nueva oportunidad o si te dejan más tiempo en total crisis.

VIRGO: Guarda silencio y permite que el tiempo hable por ti. La prudencia es tu mejor aliada bajo la influencia desafiante de una oposición con Mercurio. Evita emitir juicios o tomar decisiones importantes por ahora. Todo lo que digas podría ser malinterpretado, generando tensiones innecesarias. Es preferible hacer una pausa, mantener la calma y postergar cualquier acción relevante.

LIBRA: La fortuna no se encuentra a tu favor en esta semana. Es tiempo de actuar con mayor serenidad y evitar arriesgar más de lo necesario. Actualmente estás bajo la influencia tensa de Júpiter en cuadratura, lo que desvía la buena suerte y obstaculiza tu avance al ritmo que anhelas. Permítete unos días de reposo interior para no atraer situaciones indeseadas. La vida también necesita espacios de calma para reequilibrar el alma.

ESCORPIO: En el día de hoy tienes un trígono positivo con Mercurio y estás trabajando todo lo que tiene que ver con la comunicación y ponerte de acuerdo contigo mismo en diseñar un nuevo plan de vida. ¿Por qué debes hacer ajustes? Seguramente tienes que reajustar todo lo que está a tu alrededor para mejorar tu plan de vida y así tener unos mejores resultados. Todavía estás a tiempo de salvar un año espectacular y cerrar con grandes beneficios.

SAGITARIO: La armonía de un trígono con Saturno te bendice. Confía en la disciplina que has mantenido, ya que esa será la base de tu prosperidad a largo plazo. No permitas que las dudas del ayer frenen tu ímpetu actual, el Universo respalda cada una de tus ambiciones profundas. Mantén tu mirada en la meta y permite que la satisfacción del deber llene de paz tu hogar y tu corazón.

CAPRICORNIO: Mantienes un sextil con Mercurio. Evita que los malentendidos se acumulen y se transformen en cargas pesadas que terminen estallando de forma incontrolable. Es preferible enfrentar la verdad con valentía, resolver las diferencias y cerrar ciclos que ya no aportan luz a tu existencia. El futuro es excelente en la medida exacta de su construcción.

ACUARIO: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

PISCIS: Venus está transitando por tu signo y te otorga un magnetismo irresistible, permitiéndote atraer hacia ti todo lo que resuene con tu verdadera esencia. Es el periodo perfecto para proyectar tus deseos más profundos. No temas mostrar tu vulnerabilidad, en ella reside tu mayor encanto y la clave para fortalecer tus vínculos más valiosos. Camina con la certeza de la armonía que sientes por dentro.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin