No solo los sofocos dicen presente en la perimenopausia: entérate qué otros síntomas pueden ocurrir

El término perimenopausia es cada vez más común en las conversaciones de las mujeres y es que éste hace alusión a un momento previo a la famosa menopausia. Según los expertos de la Clínica Mayo es el momento cuando el cuerpo se prepara para dejar de tener períodos menstruales. En otras palabras, es como la transición a la menopausia, y generalmente ocurre entre los 40 y 50 años.

¿Cómo saber si estoy en la perimenopausia?

Aunque las mujeres comienzan esta etapa a diferentes edades, es posible que notes algunos signos, como los períodos menstruales irregulares, “en algún momento entre los 40 y los 49 años. Sin embargo, algunas mujeres ya notan cambios en su tercera década de vida, mientras que otras lo hacen recién en su quinta década”.

Además de los períodos menstruales irregulares (más seguidos, más largos o sangrado diferente), también se presentan los famosos sofocos o calorones, cambios de humor, dificultad para concentrarse y dolor articular o muscular, entre otros cambios que pueden ser mucho más sutiles o más evidentes.

¿Qué esperar?

Los cambios hormonales que ocurren en la mujer son la clave en esta etapa, la cual marca el final de la fase reproductiva. ¿La razón? Los ovarios comienzan a producir menor cantidad de progesterona y estrógenos, las hormonas encargadas de lograr el ciclo menstrual y la fertilidad en la mujer.

En tal sentido, la perimenopausia es una etapa natural en la que se pueden presentar síntomas como:

- Sudores nocturnos

- Sofocos

- Cambios en el estado de ánimo

- Problemas de sueño

- Dolor de cabeza

- Sequedad vaginal

- Disminución de la libido

- Cambios en la piel y el cabello

- Problemas vaginales y en la vejiga

- Disminución de la fertilidad

- Pérdida de hueso

- Cambios en los niveles de colesterol

En caso de presentar uno o vario de estos síntomas, la recomendación es que busques atención médica para que te oriente sobre los cambios que se pueden presentar y cómo manejarlos de la mejor manera posible para garantizar la buena salud y bienestar físico y emocional.

