Panquecas sin harina ni azúcar: la opción ideal para un desayuno saludable

Iniciar el día con un desayuno saludable no siempre es posible, aunque si lo ideal. Si estás pensando qué preparar para arrancar el día con energía y que además sea delicioso y no ponga en riesgo la salud, las panquecas sin harina ni azúcar son una buena alternativa. Incluso, puedes ofrecerlas en la cena o como parte de la merienda.

Estas son una opción más saludable para quienes aman este tipo de preparación, pero están en proceso de eliminar de su dieta las harinas refinadas. Sin más, te compartimos una receta libre de harina y azúcar, igual de sabrosas y más saludables.

¿Qué necesitas para preparar un desayuno saludable?

Ingredientes para las panquecas sin harina

- Harina de avena o avena procesada (1/3 de taza)

- Huevo (2 claras)

- Stevia o endulzante (al gusto)

- Leche descremada (cantidad necesaria)

- Sal (1 pizca)

Preparación

1. Triturar la avena en la licuadora o comprar harina de avena.

2. Colocar la media taza de harina de avena en un bol y agregar las dos claras de huevo.

3. Agregar una cucharadita de endulzante, que puede ser Stevia líquida o en polvo. Si lo deseas puede utilizar miel.

4. Incorporar una pizca de sal, para resaltar los sabores.

5. Mezclar todo con un batidor hasta que quede una pasta.

6. Añadir poco a poco la leche descremada hasta que la mezcla quede con la textura tradicional de las panquecas, aunque un poco más espesa.

7. Meter la mezcla en la nevera durante media hora para que tome cuerpo y se hidrate bien la avena.

8. Al pasar el tiempo, calentar una sartén antiadherente.

9. Agregar un chorro de aceite y luego agregar parte de la mezcla para elabora la panqueca sin harina.

10. Agregar aceite y mezcla las veces que sea necesario hasta terminar con la mezcla de panquecas sin harina.

11. Servir con el relleno que desees, queso, sirope, miel o frutas.

