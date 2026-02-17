Horóscopo del 17 de febrero: No es el momento de hacer ninguna inversión

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión con Dios.

TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

GÉMINIS: En este momento estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Venus, lo que puede generar tensiones en el ámbito afectivo. Es posible que surjan malos entendidos o situaciones incómodas en el amor, por lo que no es recomendable entrar en discusiones con tu pareja. La energía actual no favorece la claridad emocional y cualquier confrontación podría escalar innecesariamente.

CÁNCER: Mucho cuidado con el dinero y las inversiones. Existe mucha probabilidad de que se pierda esa inversión o ser víctima de una estafa. Estás bajo las influencias negativas de Neptuno y lo más posible es que intenten engañarlo. No es el momento de hacer ninguna inversión. Debes esperar más tiempo para tener buenos resultados en los negocios. No se desespere y guarde la calma. Después me lo agradecerá.

LEO: No entendemos, por qué dudas tanto de tu cambio y de las transformaciones que estás haciendo en este momento. Urano te afecta con una cuadratura negativa y debes avanzar con fuerza para tener mejores resultados. Se te dio la oportunidad en el pasado de hacer estos cambios de manera más controlada. Ahora, son más bruscos y difíciles de ejecutar. Pareciera que tú quieres seguir dónde estás. Debes ser flexible.

VIRGO: Hoy estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene, guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.

LIBRA: Estás sufriendo una oposición con Quirón. No es fácil sentir que tienes que cambiar toda tu vida. Te sientes muy vulnerable y no sabes cómo iniciar la nueva transformación. En estos momentos, te estás haciendo algunas preguntas claves y muy importante. El llamado del Universo es para que puedas volver a tu nivel y puedas rectificar para evitar errores que se cometieron en el pasado. Hay que resolver y avanzar.

ESCORPIO: El amor propio se manifiesta con fuerza en tu vida. Un trígono positivo con Venus te invita a mirar hacia dentro y reconocerte con compasión, respeto y ternura. Esta energía celestial favorece una profunda reflexión que te impulsa a amarte de forma auténtica y prioritaria. Es momento de cuidar tu salud, no solo desde lo físico, sino desde el amor que te tienes. Cada elección consciente, es una declaración de amor hacia ti mismo.

SAGITARIO: Dios se hace presente en tu vida y ahora todo fluye con una protección impresionante. Con estas energías positivas, los resultados están garantizados. Tienes un trígono positivo con Neptuno y estás en un proceso que genera grandes éxitos en tu vida. Una vez más, sientes que el Universo te bendice para que puedas avanzar con fuerza. Ahora debes enfocarte en tu meta y definir bien lo que deseas hacer con este apoyo.

CAPRICORNIO: Hay días malos que se tienen que soportar. Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

ACUARIO: Las transformaciones que estás atravesando no son casuales. Urano te impacta con una cuadratura desafiante, empujándote a romper estructuras que ya no sostienen tu verdad. Se te ofreció la oportunidad de cambiar desde la calma, pero ahora el Universo exige acción decidida. Los movimientos son más bruscos, más incómodos, pero también más auténticos. Pareciera que deseas permanecer en lo conocido, pero la cuadratura te llama a soltar el control.

PISCIS: Venus transita por tu signo astrológico, un movimiento celestial maravilloso que abre los caminos del amor, la pasión y la conexión profunda. Esta energía positiva y envolvente te invita a disfrutar de los placeres del corazón y a vivir momentos pletóricos junto a tu pareja. Es el día perfecto para organizar una velada especial, llena de detalles, ternura y magia. Deja que el amor se exprese en cada gesto, palabra y mirada.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin