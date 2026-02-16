Fórmula natural: repara el cabello maltratado con estos dos ingredientes de la despensa

Suscríbete a nuestros canales

Tu cabello maltratado no tiene que ser un problema que arruine tus planes ni disminuya tu autoestima, pues existen opciones que mejoran su apariencia e incluso pueden revertirlo.

Para ello, puedes apostar por revisar la despensa y sacarles provecho a algunos ingredientes de la cocina para elaborar mascarillas capilares.

¿Qué hacer para reparar el cabello maltratado?

Es fundamental hidratar profundamente con mascarillas semanales con aceites, evitar el uso extremo de herramientas de calor, usar productos sin sulfatos y cortar las puntas con frecuencia.

También es necesario reducir la frecuencia de lavado y tratamientos químicos para restaurar la salud capilar, refiere la Inteligencia Artificial.

Entre otras recomendaciones de los expertos destaca el uso obligatorio del acondicionador. Este es un producto que no debe faltar en la rutina de belleza porque le aporta suavidad e hidratación a la melena. Este paso es importante después de cada lavado, porque ayuda a nutrir el pelo de manera regular.

De igual manera, es imprescindible el uso de protector capilar luego del lavado, sin importar si usarás o no, herramientas de calor. Este producto protege el pelo incluso del sol.

Solución casera

Los tratamientos naturales también son una opción para reparar el cabello maltratado. Por ejemplo, una alternativa es mezclar 2 cucharadas de aceite de oliva, ½ vaso de cerveza y 2 cucharadas de mostaza amarilla o mayonesa, el resultado se aplica en el cabello de medias apuntas y se deja actuar durante 20 o 30 minutos. Transcurrido el tiempo, enjuagar con abundante agua y lavar como lo harías de manera habitual. La recomendación es aplicarla dos veces por semana para conseguir una mejor hidratación.

Otra alternativa es aplicar una mascarilla de aguacate con cambur y aceite de germen de trigo, aporta vitaminas que ayudan a reparar el cabello maltratado, y dejarlo suave y brillante. Se sugiere que esta mascarilla se aplique de medias a puntas y se deja actuar durante una hora aproximadamente. Una vez transcurra el tiempo, se enjuaga con abundante agua templada.

