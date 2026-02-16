Horóscopo del 16 de febrero El Universo te está obligando a tomar una decisión importante

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy en tu vida es un día lleno de Dios. Todo se impregna de la presencia del señor Todopoderoso. Estás viviendo una gran epifanía y comunión con el padre Supremo. Las experiencias que tienes ahora son únicas e irrepetibles. Estás bajo la energía de Neptuno y tus acciones son de alta vibración con un nivel elevado de efectividad. Estás sintiendo el llamado de tu alma en el sendero de la luz. Abre los brazos y conéctate con el Universo.

TAURO: La cuadratura con el Sol debilita el cuerpo físico. Mantén tu espíritu receptivo, pues la sanación que buscas ya ha comenzado su obra silenciosa dentro de ti. Permite que la gracia divina bañe cada célula de tu cuerpo, disolviendo cualquier rastro de fatiga y devolviéndote la plenitud que te corresponde. Recuerda que en la oscuridad es donde se gestan los renacimientos más gloriosos.

GÉMINIS: Un trígono luminoso con el Sol se manifiesta en tu cielo interior, irradiando una energía que favorece la mejora de tu calidad de vida y la creación de espacios positivos en tu hogar. En los planos mental, psicológico y emocional, esta vibración te brinda equilibrio, claridad y visión para contemplar tu futuro con mayor nitidez y reconocer lo que puede materializarse de forma inmediata.

CÁNCER: Se manifiesta una poderosa conjunción con Júpiter, un tránsito que no solo te favorece en lo emocional y espiritual, sino que también actúa a nivel físico, apoyando la regeneración de tus células y fortaleciendo tu salud. Esta gran alineación te brinda una profunda paz interior y te invita a sostener este estado para generar una continuidad energética que favorezca tu bienestar integral. Es un momento ideal para avanzar.

LEO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte. Estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiarás tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.

LIBRA: En este momento, tienes una oposición con Neptuno. Debes cultivar más la conexión con el Universo y con las entidades positivas que existen en diferentes dimensiones. Actividad que te permite seguir avanzando de manera fácil. Sin el apoyo del mundo espiritual, sería muy difícil la evolución. Es algo muy nefasto para tu vida estar sin la presencia de Dios. Todo fluye con las energías positivas y sin Dios, es imposible el avance.

ESCORPIO: En los últimos días, has sentido una energía que te permite avanzar a gran velocidad. Se termina un ciclo más de tu vida con mucha fuerza y con excelente optimismo. Dios es grande y te ayuda a través de un trígono con Mercurio, que te bendice para que todos tus planes entren en acción y puedas seguir haciendo tus estrategias para alcanzar tu meta. Siempre es bueno caminar por el sendero adecuado.

SAGITARIO: El Universo te está obligando en estos momentos a tomar una decisión importante. Tienes activa una cuadratura negativa con el Nodo Norte. Pase, lo que pase, tienes que seguir creciendo y tienes que seguir adelante. Hay momentos donde no quieres avanzar. No te puedes detener. No existe esa opción para ti. Es el momento de sacar lo mejor de tu espíritu y entrar en acción. Levántate y camina en tu nuevo sendero.

CAPRICORNIO: Todo está saliendo de manera excelente. El planeta Urano te está ayudando de manera positiva a través de un trígono positivo espectacular. Siempre es bueno cambiar y ajustar todo a tu alrededor con fuerza y mucho amor para que tengas una vida llena de gloria. Los valores y la ética te acompañan con grandes herramientas, para ejecutar cualquier proceso. Una vez más, saldrás victorioso y tu gran familia lo agradecerá.

ACUARIO: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata, resolver sin perder tiempo y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar, lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

PISCIS: Hoy, la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante, es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin