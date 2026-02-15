Horóscopo del 15 de febrero: Estás viviendo días trascendentales

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes activo un sextil positivo con Plutón. Los cambios y las transformaciones que estás haciendo en estos momentos son muy positivos. Estás viviendo días trascendentales y sumamente importante en tu vida. El Universo te brinda una oportunidad excelente para que estés tranquilo, relajado y estable. Ejecuta tus planes con la plena confianza en que saldrán totalmente positivos con la ayuda de Dios.

TAURO: Mantén tu mente enfocada en las infinitas posibilidades que te aguardan. El Universo necesita tu luz y tu originalidad más que nunca. La Luna transita por una cuadratura negativa y si realizas un balance objetivo de tu presente, descubrirás que tus logros y tu sabiduría, te sitúan en una posición privilegiada y llena de potencial frente a tu entorno.

GÉMINIS: Estás muy feliz, gracias a Dios. Después de mucho tiempo, ahora es el momento de celebrar. Esta sensación de alegría es por un trígono positivo con la Luna. Debes hacer esfuerzos para mantener este estado emocional por más tiempo. En todo caso, esta energía es muy positiva para ti. Sigue adelante, celebrando que ya todo lo negativo terminó y ahora forma parte de tu pasado. Sigue enfocado en tu futuro.

CÁNCER: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharla al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

LEO: Estás bajo las influencias de un trígono positivo con Neptuno. En este momento, Dios está de tu lado para ayudarte y protegerte para que puedas avanzar. Ahora estás en un proceso de reconstrucción a nivel emocional. Tienes que perdonar y sanar para que puedas fluir en tu evolución de manera más rápida. Debes, agradarle a Dios por la ayuda que te ofrece para que estés bien y puedas seguir creciendo.

VIRGO: Debes relajarte lo más que puedas. Tienes una oposición con Venus y las circunstancias a nivel del amor no están muy buenas que digamos. La situación puede complicarse más y debes guardar la calma para evitar violencia y discusiones estériles. Tienes que tener un alto nivel de madures y no perder el control. Hay que prevenir males mayores. Suelta la relación para volver a ser feliz.

LIBRA: Tienes un trígono positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

ESCORPIO: Tienes una cuadratura negativa con el Sol y te resta mucha vitalidad corporal. Al mismo tiempo, estás generando grandes complicaciones negativas a nivel emocional. Debes buscar la mayor calma posible y estar en paz lo más que puedas. Habla con Dios, coméntale tus problemas y busca más armonía en tu corazón. Pide por tu salud física que es muy necesaria. Enfócate en resolver y volver a tener equilibrio.

SAGITARIO: Es preferible mantener un perfil bajo y proteger tu paz mental frente a las provocaciones externas. Este retiro comunicativo te permitirá analizar las intenciones de quienes te rodean. Aprovecha esta pausa donde te encuentras con una complicada cuadratura con Mercurio para cultivar tu autocontrol y transformar el silencio en una estrategia de crecimiento. Al final, descubrirás que haber guardado tus verdades para otro momento es lo más oportuno.

CAPRICORNIO: Se activó una cuadratura con Neptuno. Las circunstancias se pueden complicar y pudieras ser víctima de alguna estafa o algún un engaño. Tienes que estar atento para evitar alguna situación donde puedas perder dinero. No firmes nada ni tampoco inicies ningún negocio con socios o alguna persona que no conoces bien. No es el momento para hacer inversiones de ningún tipo. Tienes que tener mucho cuidado y estar alerta.

ACUARIO: Sigues siendo el signo consentido de Dios a través del planeta Neptuno. Te están protegiendo y brindando un escudo protector espiritual para que nada ni nadie pueda hacerte daño. Es el momento de agradecer al Universo por todas las excelentes energías recibidas durante todo este último año de vida. Han pasado cosas muy fuertes, pero siempre has salido con la gloria y la bendición del señor Todopoderoso.

PISCIS: Se activó un sextil positivo con Urano. El planeta de las transformaciones rápidas te bendice y te ayuda a procesar los cambios actuales que requieres en tu vida. Tienes que estar muy alerta y positivo para identificar esos nuevos cambios que debes procesar con la mejor actitud. Trata de ser flexible para que todo sea más fácil y con mejor adaptación. Es el instante más efectivo para llevar a cabo modificaciones.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

