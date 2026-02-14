Celebra el Día de los Enamorados sin gastar mucho dinero: Ideas para decorar la casa para una cena romántica

Suscríbete a nuestros canales

¿Aun no tienes planes para celebrar el Día de los Enamorados? Una cena romántica es una excelente oportunidad para compartir con el ser amado, y lo mejor de todo es que no tienes que reservar un lujoso restaurante y gastar una alta suma de dinero.

Desde la comodidad del hogar puedes organizar absolutamente todo para para sorprender a tu persona especial, si no sabes cómo, prueba realizar su comida y postre preferido y decora la mesa con algunos detalles que marquen la diferencia.

¿Cómo ambientar para una cena romántica el Día de los Enamorados?

Un punto importante para conseguir que tu cena romántica sea inolvidable, es enfocarse en la iluminación, apuesta por una luz tenue con velas, por ejemplo. Acompaña con música suave de fondo y un aroma agradable.

Ubica la mesa en un lugar especial, no tiene por qué ser en el comedor, puede ser incluso en un rincón de la sala; y, viste la mesa con un mantel de colores cálidos, coloca flores, globos, centro de mesa, platos y copas.

Más consejos

Recuerda que cuando de celebrar se trata, la idea es que todos se sientan a gusto, por lo que es importante cuidar todos los detalles. Partiendo de ello, te compartimos algunos consejos de los expertos de la web El Mueble:

- Aunque el rojo sea el color universal del amor y la pasión, prueba otras posibilidades y una vez decidas el tono, coloca los elementos decorativos acorde a ello.

- Es importante mantener el ambiente romántico en gran parte de la casa, por lo que conviene también poner algunos detalles decorativos como flores en el baño y la habitación, por ejemplo.

- Prepara una lista de reproducción con canciones suaves que complementen la cena romántica.

- Deja pequeñas notas o mensajes en la mesa que expresen tus sentimientos, esto añade un toque íntimo y personal.

- Elige una buena botella de vino.

- Evita distraerte con el teléfono. Recuerda que es un momento para disfrutar en pareja.

