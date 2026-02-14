Despídete de las ojeras con esta hortaliza que siempre tienes en casa: así debes utilizarla

Suscríbete a nuestros canales

El envejecimiento también acelera la presencia de las ojeras, debido a que la piel cambia por completo, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo.

Asimismo, el insomnio es una de las causas más comunes por la cual aparecen las ojeras, ya que, la piel se irrita y debilita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar que los vasos sanguíneos aumentan el flujo de dilatación.

Sin embargo, existen múltiples productos comerciales para combatir las ojeras, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el pepino.

El pepino es una excelente hortaliza para combatir las ojeras, gracias a las propiedades antinflamatorias que contiene, las cuales hacen más efecto cuando está frio, según la información divulgada por Loreal Paris.

Así debes utilizar el pepino para combatir las ojeras

Se sugiere que la persona tenga dos rodajas de pepino frías y coloque una en cada ojo durante 15 minutos, con la finalidad de que la piel absorbas las propiedades de la referida hortaliza.

Cabe destacar, que dicho proceso debe ser realizado mínimo una vez al día durante 15 continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar la presencia de ojeras constantemente lo más idóneo es que la persona establezca una rutina de autocuidado facial con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube