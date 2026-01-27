Mascarilla a base de yogurt para combatir las ojeras: aprende a utilizarla para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales y el exceso de exposición al sol deterioran la piel, puesto que, sus tejidos se debilitan. También la alimentación cumple un rol fundamental en la piel, de acuerdo a la información divulgada por Lafam.

Asimismo, dormir pocas horas y no mantenerse hidratado son las causas principales por las cuales aparecen las ojeras, ya que, aumenta la producción de melanina de forma descontrolada, lo cual afecta negativamente la piel de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos.

El mercado farmacéutico y estético ofrecen múltiples opciones para eliminar las ojeras, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla a base de té de manzanilla con yogurt contiene propiedades antinflamatorias que combaten las ojeras.

Foto cortesía de: freepik

Así debes aplicar la mascarilla natural

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla natural en las ojeras una vez al día y deja actuar el producto mínimo 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acortar que puede repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel de la zona.

En definitiva, si la persona desea lucir un rostro impecable y libre de ojeras lo ideal es que implemente hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube