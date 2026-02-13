Gabriela Salvadori: Chef del año por Toscana Pastas y Duxelle

Suscríbete a nuestros canales

Gabriela Salvadori, chef ejecutiva, gerente y emprendedora con más de 10 años de trayectoria distinguida, ha marcado la gastronomía venezolana como fundadora y líder principal de tres empresas emblemáticas: Toscana Pastas, Duxelle Catering e Instituto Venezolano de Gastronomía. Su rol esencial en cada una —desde la conceptualización hasta la ejecución— evidencia una reputación de excelencia técnica, innovación y confianza institucional.

Hija de padres italianos, Gabriela heredó de su nonna las técnicas ancestrales de pasta fresca, perfeccionadas en rigurosos estudios culinarios en Argentina y Venezuela. En el estado Falcón, fundó y dirigió Toscana Pastas como la primera marca nacional de pastas italianas rellenas 100% artesanales. Frente a un mercado dominado por productos industriales masivos, introdujo recetas tradicionales auténticas, ingredientes premium importados y procesos manuales meticulosos.

Bajo su liderazgo integral en desarrollo de menús, producción y dirección creativa, la marca conquistó supermercados locales y abasteciendo restaurantes que demandaban diferenciación. Este hito no solo estableció nuevos estándares de calidad para la pasta artesanal, sino que transformó la escena culinaria venezolana, fomentando la valorización de la cocina italiana tradicional y estimulando a competidores a elevar sus procesos.



Por otra parte y, como fundadora, gerente y chef principal de Duxelle Catering, Gabriela ejecutó servicios gastronómicos de élite para instituciones clave. Destacan eventos para PDVSA —incluyendo una cena navideña monumental para 3.000 asistentes—, Ministerios de Energía Eléctrica y Despacho de la Presidencia, Corpoelec, canales de televisión y empresas internacionales en refinerías de Falcón.

Su maestría en planificación estratégica, diseño de menús personalizados, optimización operativa y protocolos rigurosos de higiene consolidó una reputación impecable de profesionalismo y precisión bajo presión.



En el Instituto Venezolano de Gastronomía, como fundadora y chef instructora principal, Salvadori diseñó planes de estudios vanguardistas, talleres profesionales y cursos vacacionales, formando generaciones de chefs en técnicas internacionales. Notable es su contribución al Instituto de Trastornos de la Conducta Alimentaria, donde creó menús originales nutricionalmente balanceados que mejoraron significativamente la salud clínica de pacientes, superando desafíos únicos en entornos médicos exigentes.

Gabriela Salvadori encarna la excelencia sostenida, merecedora del Chef del Año por su legado transformador.

Por: Lic. Andrea Matos

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube