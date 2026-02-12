Arranca pago del Ingreso de Guerra Económica de febrero para la administración publica; este es el monto

La tarde de este jueves 12 de febrero, inició la entrega del Bono Contra la Guerra Económica, a través del Sistema Patria al personal activo y jubilado qué recibe cestaticket de la administración pública.
El monto correspondiente a este mes de febrero es de 46.800 bolívares.
El Ingreso contra la Guerra Económica, es un estipendio que reciben mensualmente trabajadores públicos, jubilados y pensionados del IVSS.
Los beneficiarios de este bono, son notificados por medio de un mensaje de texto del número 3532, o a través de la aplicación del Sistema Patria.
Pasos para cobrar el Bono Contra la Guerra Económica
- Iniciar sesión en el Sistema Patria.
- Acceder a la sección "monedero" y seleccionar "retiro de fondos".
- Elegir el monedero de origen y especificar el monto y destino.
- Hacer clic en "continuar" y luego en "aceptar".
Una vez completados estos pasos, el sistema validará la operación como exitosa.
