Arranca pago del Ingreso de Guerra Económica de febrero para la administración publica; este es el monto

La tarde de este jueves 12 de febrero, inició la entrega del Bono Contra la Guerra Económica, a través del Sistema Patria al personal activo y jubilado qué recibe cestaticket de la administración pública.

El monto correspondiente a este mes de febrero es de 46.800 bolívares.

El Ingreso contra la Guerra Económica, es un estipendio que reciben mensualmente trabajadores públicos, jubilados y pensionados del IVSS.

Los beneficiarios de este bono, son notificados por medio de un mensaje de texto del número 3532, o a través de la aplicación del Sistema Patria.

Pasos para cobrar el Bono Contra la Guerra Económica

Iniciar sesión en el Sistema Patria. Acceder a la sección "monedero" y seleccionar "retiro de fondos". Elegir el monedero de origen y especificar el monto y destino. Hacer clic en "continuar" y luego en "aceptar".

Una vez completados estos pasos, el sistema validará la operación como exitosa.

