El gobierno de EEUU impone cuotas a los fiscales para retirar ciudadanías: conoce los detalles del nuevo plan

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) reasigna actualmente a expertos y personal técnico en más de 80 oficinas distribuidas por todo el país. Esta movilización busca detectar irregularidades en expedientes de personas que obtuvieron la nacionalidad en años recientes bajo sospechas de engaño.

La estrategia forma parte de una política de "cero tolerancia" que persigue a individuos con antecedentes ocultos o que realizaron declaraciones falsas durante su trámite. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) integra esta medida en una agenda más amplia para reducir drásticamente la población inmigrante.

Expertos legales advierten que el enfoque actual supera con creces las cifras registradas en periodos presidenciales anteriores, donde estos casos resultaban excepcionales. La iniciativa genera incertidumbre entre los casi 800,000 extranjeros que completan su proceso de naturalización cada año en territorio estadounidense.

El Gobierno de Trump estaría pidiendo cuota mensual a oficinas de inmigración para revocar ciudadanías de 100 a 200 casos. Según fuentes familiarizadas con el plan y reportes de The New York Times, USCIS busca suministrar este volumen de expedientes a la oficina de litigios.

¿Cómo operará el Gobierno de Trump con esta cuota mensual?

El Departamento de Justicia instruyó a sus abogados para priorizar casos de personas que representen riesgos a la seguridad nacional o cometieran fraudes.

Matthew Tragesser, portavoz de USCIS, declaró que la agencia perseguirá a cualquier individuo que haya mentido para socavar la integridad del sistema migratorio. "Procederemos contra cualquier individuo que haya presentado falsas declaraciones", afirmó el funcionario para validar la rigurosidad del nuevo procedimiento administrativo.

Históricamente, el gobierno presentó solo 102 casos de desnaturalización durante el primer mandato de Trump, una cifra mínima comparada con las nuevas metas mensuales. Esta presión por cumplir objetivos numéricos preocupa a analistas por el riesgo de incluir a ciudadanos que cometieron errores menores.

¿Qué delitos activan el riesgo bajo el Gobierno de Trump para revocar ciudadanías?

Los abogados del Estado centran su atención en delitos graves, crímenes de guerra, tortura o fraudes contra programas gubernamentales como Medicaid y Medicare. No obstante, legisladores republicanos presentaron proyectos para incluir condenas por delitos graves cometidos hasta diez años después de obtener la ciudadanía.

Abogados de asistencia legal reportan que incluso deudas tributarias pendientes afectan las solicitudes, a pesar de que los interesados mantengan planes de pago vigentes. El USCIS exige ahora pruebas más estrictas de "buena conducta moral" que incluyen estabilidad laboral y participación activa en la comunidad.

Sarah Pierce, analista de políticas de inmigración, advirtió que los cambios actuales podrían volver vulnerables a ciudadanos ante denuncias de tergiversación retroactiva. La discreción de los oficiales permite ahora revisar expedientes que anteriormente no presentaban ningún problema legal aparente para la administración.

¿Cuáles son las consecuencias de solicitar esta cuota?

Organizaciones de derechos civiles denuncian que la mera amenaza de estas investigaciones genera un clima de terror entre los inmigrantes legales y naturalizados. El proceso para retirar la nacionalidad es largo y costoso, obligando a los ciudadanos a invertir miles de dólares en defensa legal privada.

Margy O’Herron, investigadora del Centro Brennan para la Justicia, afirmó que los ciudadanos temen ser atacados por expresar opiniones contrarias al gobierno actual. La iniciativa podría desincentivar la participación política y comunitaria de las poblaciones nacidas en el extranjero por miedo a represalias oficiales.

Aunque la Constitución protege a los nacidos en EEUU, el presidente busca expandir su poder para retirar este derecho en casos específicos. La Corte Suprema evalúa actualmente los argumentos legales mientras la administración de Trump avanza con el envío de oficiales a misiones de deportación.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube