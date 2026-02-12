Carnaval 2026 arranca con más de 220 mil funcionarios activos en todo el país: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El operativo especial por el asueto ya está en marcha bajo el anuncio del gobierno nacional. Desde el estado Falcón, el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello dio inicio al plan “Carnavales Seguros 2026”, que moviliza a más de 228 mil efectivos entre militares, policías y trabajadores públicos.

El objetivo central es garantizar tranquilidad, prevención y respuesta inmediata durante los días festivos.

Las autoridades buscan reforzar la presencia institucional en carreteras, playas, terminales y espacios turísticos, donde se espera una alta movilización de temporadistas.

Puntos de control y atención médica

Como parte del operativo, se instalarán 1.216 puestos de emergencia y 3.286 puntos de control en troncales, autopistas y terminales. También se activará vigilancia en aeropuertos, parques nacionales y zonas recreativas, especialmente en las 511 playas habilitadas para el disfrute de los visitantes.

En el área de salud, las autoridades informaron que estarán disponibles 282 hospitales y 556 ambulancias, con el fin de atender cualquier contingencia que pudiera presentarse durante los días de celebración.

El plan contempla además la incorporación de nuevas cámaras de seguridad que serán distribuidas en distintas regiones del país.

Las autoridades exhortaron a los alcaldes y comerciantes a integrar sus sistemas de videovigilancia al servicio de emergencias 911, con el propósito de fortalecer la prevención del delito y agilizar la respuesta ante incidentes.

Asimismo, se hizo un llamado a padres y representantes para que supervisen a los menores durante las actividades recreativas, priorizando la seguridad en playas, ríos y espacios públicos concurridos.

