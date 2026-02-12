Ver hoy en vivo Atlético de Madrid vs Barcelona en Venezuela gratis

Suscríbete a nuestros canales

Por: Andrea Matos Viveiros

La Copa del Rey está muy cerca de la gran final y Meridiano Televisión transmite todos los juegos de las semifinales. Aún queda pendiente para hoy el choque de ida entre Atlético y Barça. Y los dos juegos de vuelta para el 3 y 4 de marzo. El torneo de fútbol más prestigioso de España se disfruta en señal abierta, HD y streaming junto a los especialistas en deportes.

Semifinales Copa del Rey: día y hora

Atlético de Madrid vs Barcelona

Partido ida: jueves 12 febrero

Antesala 3:30 p.m.

Inicio 4:00 p.m. Disponible en señal abierta, streaming meridiano.net/meridianotv y HD Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.

https://www.instagram.com/p/DUn4cQQDInz/?img_index=1

Juegos de vuelta

Atlético de Madrid vs Barcelona

Partido vuelta: martes 3 marzo

Athletic Club vs Real Sociedad

Partido vuelta: miércoles 4 marzo

Sigue todos los juegos de la Copa del Rey en vivo, gratis y rumbo a la gran final por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.