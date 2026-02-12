Ver hoy en vivo Atlético de Madrid vs Barcelona en Venezuela gratis

Por: Andrea Matos Viveiros
La Copa del Rey está muy cerca de la gran final y Meridiano Televisión transmite todos los juegos de las semifinales. Aún queda pendiente para hoy el choque de ida entre Atlético y Barça. Y los dos juegos de vuelta para el 3 y 4 de marzo. El torneo de fútbol más prestigioso de España se disfruta en señal abierta, HD y streaming junto a los especialistas en deportes.
Semifinales Copa del Rey: día y hora
Atlético de Madrid vs Barcelona
- Partido ida: jueves 12 febrero
Antesala 3:30 p.m.
Inicio 4:00 p.m. Disponible en señal abierta, streaming meridiano.net/meridianotv y HD Simpleplus, InterGo, Netuno Go y Aba TV Go.
Juegos de vuelta
Atlético de Madrid vs Barcelona
- Partido vuelta: martes 3 marzo
Athletic Club vs Real Sociedad
- Partido vuelta: miércoles 4 marzo
Sigue todos los juegos de la Copa del Rey en vivo, gratis y rumbo a la gran final por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.
