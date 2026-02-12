Turismo

Teleférico Mukumbarí reabre sus puertas y recibe a turistas en Carnavales 2026: detalles

El teleférico, considerado uno de los más altos del mundo, vuelve a posicionarse como uno de los principales atractivos turísticos de Venezuela.

Por Jessica Molero
Jueves, 12 de febrero de 2026 a las 03:19 pm
Foto: Cortesía

El Sistema Teleférico Mukumbarí retomó sus operaciones comerciales este 13 de febrero, justo antes del inicio de los Carnavales 2026, según confirmó la ministra de Turismo, Daniela Cabello

La reactivación del emblemático atractivo andino marca el comienzo de la temporada alta en Mérida, estado que se prepara para recibir a visitantes de distintas regiones del país.

El reinicio del servicio ocurre tras varias semanas de mantenimiento especializado ejecutado desde enero. 

Entre los trabajos realizados se incluyó el ajuste y empalme del cable tractor en los tramos de mayor altura, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y reforzar los estándares de seguridad para los usuarios.

Las autoridades aseguraron que el recorrido desde la estación La Montaña hasta el Pico Espejo cuenta con todas las condiciones técnicas necesarias para ofrecer una experiencia segura y confortable. 

 

Con esta reapertura, Mérida apuesta por dinamizar su economía durante el asueto de carnaval, fortaleciendo el turismo local y consolidando al Teleférico Mukumbarí como uno de los destinos más visitados del país en 2026.

