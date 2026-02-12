Teleférico Mukumbarí reabre sus puertas y recibe a turistas en Carnavales 2026: detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Teleférico Mukumbarí retomó sus operaciones comerciales este 13 de febrero, justo antes del inicio de los Carnavales 2026, según confirmó la ministra de Turismo, Daniela Cabello.

La reactivación del emblemático atractivo andino marca el comienzo de la temporada alta en Mérida, estado que se prepara para recibir a visitantes de distintas regiones del país.

El reinicio del servicio ocurre tras varias semanas de mantenimiento especializado ejecutado desde enero.

Entre los trabajos realizados se incluyó el ajuste y empalme del cable tractor en los tramos de mayor altura, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema y reforzar los estándares de seguridad para los usuarios.

Las autoridades aseguraron que el recorrido desde la estación La Montaña hasta el Pico Espejo cuenta con todas las condiciones técnicas necesarias para ofrecer una experiencia segura y confortable.

Con esta reapertura, Mérida apuesta por dinamizar su economía durante el asueto de carnaval, fortaleciendo el turismo local y consolidando al Teleférico Mukumbarí como uno de los destinos más visitados del país en 2026.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube