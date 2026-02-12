Delcy Rodríguez advierte a María Corina: “si regresa, tendrá que responder ante Venezuela”

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lanzó una advertencia directa a la líder opositora María Corina Machado, asegurando que si decide regresar al país deberá responder ante las autoridades venezolanas por sus acciones políticas recientes.

En una entrevista con NBC News, Rodríguez explicó que la oposición no puede eludir responsabilidades por los actos que, según el gobierno, atentaron contra la soberanía y estabilidad del país.

La mandataria hizo hincapié en los llamados de Machado a una intervención militar extranjera, su solicitud de sanciones internacionales y su celebración de los eventos que ocurrieron tras la captura temporal de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en enero.

Rodríguez indicó que María Corina deberá dar explicaciones sobre estas acciones, las cuales han generado tensiones políticas y sociales.

Según la presidenta interina, los llamados a fuerzas externas y el respaldo a sanciones contra Venezuela constituyen elementos que obligan a la opositora a asumir responsabilidades legales.

Además, la celebración de hechos ocurridos en los primeros días del año representa, para el gobierno, una amenaza a la estabilidad nacional que no puede pasar desapercibida.

"En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones a Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a principios de enero.”



Contexto de la entrevista con NBC News

Durante la entrevista, Rodríguez también confirmó que fue invitada oficialmente a Estados Unidos y defendió la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente del país.

