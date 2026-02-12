Diosdado Cabello sobre privados de libertad: “nosotros no torturamos a nadie”

Suscríbete a nuestros canales

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reiteró que en Venezuela los privados de libertad no son sometidos a torturas ni maltratos.

Sus declaraciones se producen en medio de la atención mediática por el traslado del opositor Juan Pablo Guanipa a arresto domiciliario en Maracaibo, tras permanecer detenido en distintas instalaciones penitenciarias. Cabello aseguró que la custodia se realiza bajo supervisión y cuidado.

Durante su programa televisivo Con el Mazo Dando, el dirigente enfatizó que los rumores sobre tortura son falsos. “Lo cuidamos en la cárcel, nosotros no torturamos a nadie”, afirmó, desestimando las acusaciones difundidas por sectores de la oposición y medios internacionales.

Cabello detalló que mientras Juan Pablo Guanipa estuvo privado de libertad, las autoridades le proporcionaron atención básica y supervisión de hábitos personales.

Según el funcionario, el opositor habría dejado de fumar y otros “vicios raros” durante su estancia, lo que fue presentado como parte de un proceso de desintoxicación supervisado.

Tras su liberación parcial, Guanipa fue trasladado a su residencia en Maracaibo, donde cumple actualmente arresto domiciliario. Cabello precisó que, a partir de este momento, la responsabilidad sobre el cumplimiento de rutinas y cuidados básicos recae en la familia del opositor, no en el Estado.

El dirigente chavista subrayó:

“Yo no sé si ahora se tomará las medicinas que le tocaban, y comida a la hora no sé, ahí ahora nosotros no somos responsables”.

