¿Quieres ingresar a la Academia Militar de Medicina? Conoce los recaudos para el exámen de admisión

La Academia Militar de Medicina (AMMED), adscrita a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, tiene abierto su proceso de admisión a los jóvenes aspirantes.
A través de sus canales oficiales, la AMMED difundió en qué consisten los exámenes de admisión y los requisitos para el ingreso.
Ingreso a la Academia Militar de Medicina
De acuerdo con la AMMED, este examen de admisión es "un proceso diseñado para evaluar de manera integral a quiénes desean formarse como oficiales médicos cirujanos militares".
Asimismo, resalta que consta de cuatro pruebas y una entrevista institucional. Las cuatro evaluaciones son las siguientes:
- Prueba psicotécnica
- Prueba psicológica
- Prueba médica
- Prueba física
¿Cuáles son los requisitos para el ingreso?
En este sentido, la Academia resalta que los recaudos para ingresar a la institución y formarse como oficiales médicos cirujanos militares son los siguientes:
- Ser venezolano.
- Ser bachiller o estar cursando el último año.
- Tener hasta 21 años de edad.
- No poseer antecedentes penales ni policiales.
- Ser soltero y no poseer descendencia
Pasos para preinscribirse en la AMMED
- Regístrate y planilla:
- Web UMBV: https://sicad.umbv.edu.ve/login
- Admisión AMMED: https://academiamilitardemedicina.mystrikingly.com
- Descarga y envía tu planilla:
- Correo: [email protected]
- WhatsApp (Admisión): 0422-6457273
- Incluye: Nombre, Apellido y Nº de C.I. para recibir toda la información del proceso.
- Mantente atento(a):
- Por el número de admisión se te indicará fecha y hora para la consignación de documentos y presentación de las pruebas.
