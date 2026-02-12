¿Quieres ingresar a la Academia Militar de Medicina? Conoce los recaudos para el exámen de admisión

Suscríbete a nuestros canales

La Academia Militar de Medicina (AMMED), adscrita a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, tiene abierto su proceso de admisión a los jóvenes aspirantes.

A través de sus canales oficiales, la AMMED difundió en qué consisten los exámenes de admisión y los requisitos para el ingreso.

Ingreso a la Academia Militar de Medicina

De acuerdo con la AMMED, este examen de admisión es "un proceso diseñado para evaluar de manera integral a quiénes desean formarse como oficiales médicos cirujanos militares".

Asimismo, resalta que consta de cuatro pruebas y una entrevista institucional. Las cuatro evaluaciones son las siguientes:

Prueba psicotécnica

‎Prueba psicológica

‎Prueba médica

‎Prueba física

¿Cuáles son los requisitos para el ingreso?

En este sentido, la Academia resalta que los recaudos para ingresar a la institución y formarse como oficiales médicos cirujanos militares son los siguientes:

Ser venezolano.

‎Ser bachiller o estar cursando el último año.

Tener hasta 21 años de edad.

No poseer antecedentes penales ni policiales.

Ser soltero y no poseer descendencia

Pasos para preinscribirse en la AMMED

Regístrate y planilla: ‎Web UMBV: https://sicad.umbv.edu.ve/login Admisión AMMED: https://academiamilitardemedicina.mystrikingly.com

‎Descarga y envía tu planilla: ‎Correo: [email protected] WhatsApp (Admisión): 0422-6457273 Incluye: Nombre, Apellido y Nº de C.I. para recibir toda la información del proceso.

‎Mantente atento(a): ‎Por el número de admisión se te indicará fecha y hora para la consignación de documentos y presentación de las pruebas.



Visita nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube