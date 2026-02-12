Educación

¿Quieres ingresar a la Academia Militar de Medicina? Conoce los recaudos para el exámen de admisión

Conoce los pasos para preinscribirse en la AMMED

Por Selene Rivera
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 10:41 pm
Foto: Cortesía

La Academia Militar de Medicina (AMMED), adscrita a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, tiene abierto su proceso de admisión a los jóvenes aspirantes.

A través de sus canales oficiales, la AMMED difundió en qué consisten los exámenes de admisión y los requisitos para el ingreso.

Ingreso a la Academia Militar de Medicina

De acuerdo con la AMMED, este examen de admisión es "un proceso diseñado para evaluar de manera integral a quiénes desean formarse como oficiales médicos cirujanos militares".

Asimismo, resalta que consta de cuatro pruebas y una entrevista institucional. Las cuatro evaluaciones son las siguientes:

  • Prueba psicotécnica
  • ‎Prueba psicológica
  • ‎Prueba médica
  • ‎Prueba física

¿Cuáles son los requisitos para el ingreso?

En este sentido, la Academia resalta que los recaudos para ingresar a la institución y formarse como oficiales médicos cirujanos militares son los siguientes:

  • Ser venezolano.
  • ‎Ser bachiller o estar cursando el último año.
  • Tener hasta 21 años de edad.
  • No poseer antecedentes penales ni policiales.
  • Ser soltero y no poseer descendencia

Pasos para preinscribirse en la AMMED

  • Regístrate y planilla:
    • ‎Web UMBV: https://sicad.umbv.edu.ve/login
    • Admisión AMMED: https://academiamilitardemedicina.mystrikingly.com
  • ‎Descarga y envía tu planilla:
    • ‎Correo: [email protected]
    • WhatsApp (Admisión): 0422-6457273
    • Incluye: Nombre, Apellido y Nº de C.I. para recibir toda la información del proceso.
  • ‎Mantente atento(a):
    • ‎Por el número de admisión se te indicará fecha y hora para la consignación de documentos y presentación de las pruebas.

 

