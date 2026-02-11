Dan luz verde a la operadora Kontigo para operar cripto en Venezuela

La plataforma venezolana Kontigo recibió la autorización formal para continuar operando como casa de intercambio de criptoactivos en Venezuela, según consta en la Licencia de Funcionamiento para el Intercambio N.º CI-SUNA-2026-002, emitida por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) el 9 de enero de 2026, con vigencia hasta el 8 de enero de 2027.
Kontigo queda autorizada para desarrollar estas actividades:
-
Intercambio de criptomonedas entre sí
-
Compra y venta de criptoactivos por dinero fiduciario.
-
Custodia de fondos digitales.
-
Operación de pasarelas de pago
-
Servicios OTC (operaciones de alto volumen).
-
Actuar como agente de pagos.
Todas las operaciones deberán cumplir estrictamente con la normativa nacional e internacional en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, quedando sujetas a supervisión continua por parte del ente regulador.
La vigencia anual hasta enero de 2027 otorga previsibilidad operativa tanto a usuarios individuales como a comercios que utilizan la plataforma como pasarela de pagos o mecanismo de conversión entre bolívares y monedas digitales, específica una nota de prensa de la plataforma.
Visita nuestras secciones: Servicios
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube