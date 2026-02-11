Criptomonedas

Dan luz verde a la operadora Kontigo para operar cripto en Venezuela

Por Indira E. Crespo M.
Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 07:57 pm

La plataforma venezolana Kontigo recibió la autorización formal para continuar operando como casa de intercambio de criptoactivos en Venezuela, según consta en la Licencia de Funcionamiento para el Intercambio N.º CI-SUNA-2026-002, emitida por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP) el 9 de enero de 2026, con vigencia hasta el 8 de enero de 2027.

Kontigo queda autorizada para desarrollar estas actividades: 

Todas las operaciones deberán cumplir estrictamente con la normativa nacional e internacional en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, quedando sujetas a supervisión continua por parte del ente regulador.

La vigencia anual hasta enero de 2027 otorga previsibilidad operativa tanto a usuarios individuales como a comercios que utilizan la plataforma como pasarela de pagos o mecanismo de conversión entre bolívares y monedas digitales, específica una nota de prensa de la plataforma.

Visita nuestras secciones: Servicios 

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
belleza
gastronomía
Estados Unidos
trámites
Miércoles 11 de Febrero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América