Trump pierde terreno en EEUU: estos son los índices de popularidad del presidente para este 2026

Suscríbete a nuestros canales

El respaldo popular a las políticas migratorias de Donald Trump registra su punto más bajo desde que retomó el poder, según revela el más reciente sondeo de Reuters/Ipsos.

Actualmente, solo el 39% de los estadounidenses aprueba su gestión en esta materia, mientras que un 53% rechaza las medidas actuales, calificándolas mayoritariamente como desproporcionadas.

Causas

El descontento social escaló tras los trágicos incidentes en Minneapolis, donde operativos federales culminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good.

Estos hechos impulsaron a que un 58% de los encuestados considere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) excede sus funciones, erosionando la confianza en la estrategia de "mano dura" que el mandatario promovió durante su campaña.

Desafío

Esta crisis de opinión representa un desafío importante de cara a las elecciones legislativas de mitad de periodo, programadas para el 3 de noviembre de 2026.

Con una aprobación general estancada en el 38%, Trump enfrenta el riesgo de perder la estrecha mayoría republicana en la Cámara de Representantes si el malestar por la violencia en los operativos migratorios persiste.

Analistas advierten que la pérdida de apoyo entre votantes moderados e independientes en estados clave podría paralizar su agenda legislativa durante la segunda mitad de su mandato.

El mandatario deberá decidir si mantiene el despliegue de miles de agentes en ciudades críticas o si ajusta su táctica para frenar el desgaste político que ya amenaza su gobernabilidad para el cierre de este año.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.