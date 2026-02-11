BBVA Provincial moderniza sus cajeros automáticos con tecnología contactless

Suscríbete a nuestros canales

BBVA Provincial culmina con éxito la renovación de su parque de cajeros automáticos en todo el país, incorporando equipos de última generación con tecnología contactless.

Con esta implementación, la entidad se convierte en el primer banco en Venezuela en ofrecer una experiencia de autoservicio 100 % sin contacto, sumando a su ecosistema digital la funcionalidad contactless en cajeros automáticos, junto con su Tarjeta Debit BBVA Provincial y la red de puntos de venta.

Los nuevos equipos están diseñados para ofrecer una experiencia de uso más moderna, rápida e intuitiva. Cuentan con acceso mediante chip o contactless, pantallas táctiles de fácil navegación y un conjunto de funcionalidades que responden a las necesidades más comunes de los clientes: retiros, consultas de saldo, transferencias, cambio de la clave de sus tarjetas, entre otros.

Actualmente, BBVA Provincial cuenta con más de 150 cajeros automáticos contactless distribuidos en sus oficinas a nivel nacional.

La modernización de los cajeros automáticos refuerza el compromiso del banco con la mejora constante en la experiencia de sus clientes. Esta actualización forma parte de una visión de banca más ágil, cercana y digital, que apuesta por soluciones tecnológicas, prácticas y seguras para acompañar a las personas en su día a día.

