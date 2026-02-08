Empire Keeway es patrocinante oficial de la Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

EK, Empire Keeway, gritó play ball porque es la moto del béisbol en Venezuela y patrocinante oficial de la Serie de las Américas (SDLA) Gran Caracas 2026. Toda la atención está en nuestro país del 5 al 13 de febrero, en el torneo internacional que reúne 7 equipos de Latinoamérica y los fanáticos llegan en EK a los estadios Monumental de Caracas y Jorge Luis García Carneiro de Macuto, La Guaira.

Alirio Plaza, gerente ejecutivo de comercialización de EK, aseguró que “veníamos de 3 meses de pelota, como patrocinantes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), y sabemos que el venezolano es tan fanático de las motos como de venir al estadio, entonces, teníamos que estar también en esta competencia porque somos la moto que mueve el deporte en Venezuela”.

Los Navegantes del Magallanes buscarán que el campeonato de esta segunda edición de la fiesta del béisbol en el continente se quede en casa. Argentina, Panamá, Curazao, Cuba, Colombia, Nicaragua y Venezuela, se miden en un formato todos contra todos con semifinal y final. La primera edición de esta joven liga que busca fortalecer la integración deportiva en la región se llevó a cabo en Nicaragua del 24 al 30 de enero de 2025.

Este 2026, con Venezuela como país anfitrión, el evento es organizado por la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM) y la LVBP. El logo de EK estará en el pecho de los umpires y en las vallas de los campos de La Guaira y Caracas. La ensambladora produce motos según estándares de Keeway Motor Group, uno de los principales fabricantes del mundo, y ofrece más de 40 modelos – 19 lanzados en el 2025 - para todas las necesidades y presupuestos; de calidad comprobada, consumo eficiente de combustible, triciclos que soportan carga de hasta una tonelada, scooters automáticas y bicicletas eléctricas.

La Moto que Mueve a Venezuela, como se le conoce, también apuesta por el desarrollo del país, creando puestos de trabajo con su planta en la ciudad de Charallave, la segunda más grande de Latinoamérica. Como patrocinante de la Superliga Profesional de Baloncesto, la Liga Futve, la Lvbp y la SDLA, EK confirma que es la moto que mueve el deporte en Venezuela, con su garantía de 2 años o 20 mil kilómetros (varía según modelo) más repuestos, cauchos y lubricantes originales en los más de 200 concesionarios y tiendas de repuestos autorizadas cuya ubicación está en la sección Dónde Comprar de la web empirekeeway.com. En redes sociales, está en Instagram y TikTok como @empirekeeway.

