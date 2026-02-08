Nueva condena en Irán: siete años y medio de cárcel adicionales para la Nobel Narges Mohammadi

Suscríbete a nuestros canales

En un nuevo golpe contra los defensores de los derechos humanos, un tribunal de la República Islámica de Irán impuso una nueva sentencia de siete años y seis meses de prisión contra la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. Con este fallo, el régimen de Teherán endurece su postura frente a la activista, quien permanece recluida en la prisión de Evin a pesar de las constantes peticiones internacionales para su liberación.

Cargos y justificación del régimen

La nueva condena se fundamenta en cargos de "propaganda contra el Estado" y "atentado contra la seguridad nacional". Según fuentes cercanas a la activista, el tribunal revolucionario basó su decisión en las actividades de Mohammadi dentro del centro penitenciario, específicamente por sus cartas abiertas denunciando el uso de la tortura y la violencia sexual contra las mujeres detenidas durante las protestas de 2023.

Además del tiempo en prisión, se le impuso una prohibición de dos años para viajar al extranjero y la restricción de pertenecer a organizaciones sociales o políticas una vez cumpla su condena.

Familiares de la Nobel han alertado que Mohammadi sufre problemas cardíacos y respiratorios que se han agravado debido a las precarias condiciones carcelarias y la falta de atención médica especializada.

El silencio que no llega

Narges Mohammadi se ha convertido en el símbolo global de la resistencia femenina en Irán. A pesar de haber sido detenida en 13 ocasiones y condenada a un total que ya supera los 35 años de cárcel y cientos de latigazos, la activista ha mantenido su postura firme contra el uso obligatorio del hiyab y la pena de muerte.

Desde su exilio en Francia, su esposo Taghi Rahmani denunció que esta nueva sentencia es un intento desesperado del sistema judicial iraní para "romper su voluntad" y evitar que sus mensajes de libertad sigan llegando al exterior.

