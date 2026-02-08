Sentencia

Nueva condena en Irán: siete años y medio de cárcel adicionales para la Nobel Narges Mohammadi

Su esposo,Taghi Rahmani, denunció que esta nueva sentencia es un intento desesperado del sistema judicial iraní para romper su voluntad

En un nuevo golpe contra los defensores de los derechos humanos, un tribunal de la República Islámica de Irán impuso una nueva sentencia de siete años y seis meses de prisión contra la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi. Con este fallo, el régimen de Teherán endurece su postura frente a la activista, quien permanece recluida en la prisión de Evin a pesar de las constantes peticiones internacionales para su liberación. 

Cargos y justificación del régimen 

La nueva condena se fundamenta en cargos de "propaganda contra el Estado" y "atentado contra la seguridad nacional". Según fuentes cercanas a la activista, el tribunal revolucionario basó su decisión en las actividades de Mohammadi dentro del centro penitenciario, específicamente por sus cartas abiertas denunciando el uso de la tortura y la violencia sexual contra las mujeres detenidas durante las protestas de 2023. 

Además del tiempo en prisión, se le impuso una prohibición de dos años para viajar al extranjero y la restricción de pertenecer a organizaciones sociales o políticas una vez cumpla su condena. 

Familiares de la Nobel han alertado que Mohammadi sufre problemas cardíacos y respiratorios que se han agravado debido a las precarias condiciones carcelarias y la falta de atención médica especializada. 

El silencio que no llega 

Narges Mohammadi se ha convertido en el símbolo global de la resistencia femenina en Irán. A pesar de haber sido detenida en 13 ocasiones y condenada a un total que ya supera los 35 años de cárcel y cientos de latigazos, la activista ha mantenido su postura firme contra el uso obligatorio del hiyab y la pena de muerte. 

Desde su exilio en Francia, su esposo Taghi Rahmani denunció que esta nueva sentencia es un intento desesperado del sistema judicial iraní para "romper su voluntad" y evitar que sus mensajes de libertad sigan llegando al exterior. 

