Asamblea Nacional inicia consulta pública del proyecto de Ley de Amnistía y Convivencia Democrática

Este sábado, la Asamblea Nacional (AN) dio inicio a la consulta pública del Proyecto de Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, aprobada en primera discusión el pasado jueves.

El documento, que ya se encuentra disponible para la revisión de todos los ciudadanos en el portal oficial del Parlamento, busca consolidar la paz a través de un amplio consenso entre diversos sectores de la vida nacional, refiere VTV.

El proceso de discusión contará con la participación activa de sectores académicos para aportar rigor jurídico al documento. Además contará con sectores políticos y sociales con el fin de garantizar que la ley responda a las necesidades de convivencia de toda Venezuela.

Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial encargado de este proceso para el instrumento legal, detalló que el proyecto consta de 13 artículos que definen con claridad los principios, las finalidades y el alcance de los hechos que podrán ser objeto de amnistía.

De acuerdo con el procedimiento establecido, una vez definidos los eventos y lapsos cronológicos en el texto legal, el Sistema de Justicia será el encargado de realizar el cruce con los expedientes de personas procesadas o condenadas para determinar la aplicación del beneficio en cada caso particular.

