Salieron de una fiesta y abusaron de su amiga: Capturan a dos jóvenes por brutal agresión

Dos hombres fueron capturados tras ser señalados como los presuntos responsables de abusar sexualmente de una joven, aprovechando un momento en el que salieron de una fiesta.

De acuerdo con el El servicio de Investigación Penal del estado Falcón (SIPEF), los detenidos fueron identificados como Yafran José Chirinos Acosta, de 22 años, y Darren Daniel Chiquito González de 23.

La víctima, quien se encontraba compartiendo en casa de una conocida, comenzó a presentar malestares físicos y una actitud extraña luego de regresar de un recorrido de aproximadamente una hora con los sospechosos. Al llegar a su hogar, sus padres notaron su estado de desorientación y agresividad, lo que encendió las alarmas sobre lo ocurrido durante su ausencia.

El engaño del "paseo"

Según el reporte policial, en medio de la reunión, los agresores le propusieron salir en un vehículo Toyota Corolla gris para comprar más licor.

Durante ese trayecto, que duró cerca de sesenta minutos, se presume que cometieron el ataque. Al volver a la fiesta, la joven pidió ser llevada a su casa de inmediato debido a que se sentía "adormecida" y fuera de sí.

Evidencias del ataque

Horas después, al recuperar la lucidez, la víctima confesó no recordar lo sucedido, pero manifestó fuertes dolores en sus partes íntimas. Tras una revisión médica, se confirmaron hematomas en las piernas, brazos y laceraciones en el cuerpo.

El examen forense practicado posteriormente comprobó que hubo abuso sexual, lo que activó la denuncia.

¿Qué se conoce sobre la captura?

Funcionarios del Sipef realizaron el procedimiento de captura. Ambos hombres quedaron bajo arresto y el vehículo Toyota Corolla GLI fue retenido como evidencia clave del crimen.

El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía 29 del Ministerio Público, ente encargado de presentar las pruebas ante los tribunales correspondientes para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

