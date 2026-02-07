Atentado en Ocaña: ELN ataca batallón militar con explosivos y deja dos soldados heridos

Suscríbete a nuestros canales

La violencia regresó a la región del Catatumbo durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado 7 de febrero de 2026. El Batallón de Infantería N.º 15 General Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Ocaña, fue blanco de un ataque terrorista perpetrado por el Frente Carlos Armando Cauca Guerrero del ELN.

Los hechos: ataque con explosivos

Según el reporte oficial de la Segunda División del Ejército, los guerrilleros utilizaron un vehículo acondicionado con rampas improvisadas para lanzar múltiples artefactos explosivos (conocidos como cilindros) hacia el interior de la unidad militar.

El ataque dejó dos soldados heridos por impacto de esquirlas. Ambos fueron evacuados inmediatamente a centros asistenciales de Ocaña, donde se recuperan satisfactoriamente.

En una reacción inmediata, las tropas entablaron combate con los atacantes, logrando la neutralización (muerte en combate) de uno de los guerrilleros y la captura de otro integrante de la estructura criminal.

Las detonaciones causaron daños estructurales en el área de alojamiento de suboficiales y provocaron cortes de energía intermitentes en los barrios aledaños al batallón.

Retaliación por golpes previos

El brigadier general Rodolfo Morales Franco calificó la acción como una represalia del grupo armado ante la presión militar en la zona. "Este ataque es una respuesta desesperada del ELN tras los fuertes operativos realizados esta semana en Tibú, donde sus estructuras sufrieron bajas considerables", afirmó el alto mando.

La situación en Ocaña sigue siendo de tensa calma. Unidades de expertos en explosivos continúan realizando barridos en el perímetro para asegurar que no existan cargas sin detonar que puedan poner en riesgo a la población civil que transita cerca de la unidad.

Visite nuestra sección de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.