¿Viajas a Las Vegas este 2026? 10 cosas que eran gratis y ahora te costarán una fortuna

Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, atraviesa ahora un panorama completamente distinto. Lo que alguna vez fue la "meca del exceso gratuito" se transformó en un modelo de negocio ultraeficiente donde el tradicional "todo incluido" ha pasado a la historia.

Si estás planeando un viaje a la ciudad del pecado, prepárate: las reglas han cambiado y tu billetera lo sentirá. Aquí te presentamos las 10 cosas que, por nostalgia o economía, ya no podrás hacer en "La Capital Mundial del Entretenimiento".

El fin de una era: 10 cosas que ya no verás en Las Vegas

El modelo turístico ha mutado de atraer jugadores con regalos a cobrar por cada experiencia premium. Estas son las pérdidas más notables:

Adiós a la cortesía: Se acabaron las bebidas y cócteles de camarón gratis al llegar. Hoy, incluso apostando, es probable que debas pagar por tu consumo. Bufetes de lujo (y precio alto): Los famosos "2x1" desaparecieron. Ahora, comer en un bufete es una experiencia gourmet que ronda los US$50 o US$60. El Volcán se apagó: Tras el cierre de The Mirage, el icónico volcán que iluminaba la Strip tuvo su última erupción en 2024. El "Check-in" temprano tiene precio: Entrar a tu habitación antes de las 15:00 hs puede costarte hasta US$60 adicionales. Sin piratas en el horizonte: El show Buccaneer Bay del Treasure Island es cosa del pasado; no habrá batallas navales este 2026. Mejoras de suite imposibles: Ya no basta con ser un "high roller" en las mesas para obtener una suite gratis; los sistemas de reserva ahora son estrictamente digitales y de pago. Casinos 100% libres de humo: Desde enero de 2025, Nevada prohibió fumar cigarrillos y puros dentro de las áreas de juego. Espectáculos con animales: La era de Siegfried & Roy terminó definitivamente. Los hábitats de delfines y tigres blancos han cerrado sus puertas. Fotos "gratis" en la calle: Los artistas callejeros ahora exigen propinas obligatorias y elevadas, a menudo con actitudes que ahuyentan al turista. El fin del sonido de las monedas: Las máquinas tragamonedas ya no usan metal. Todo se maneja con tickets impresos (TITO), eliminando el romántico tintineo de antaño.

Nuevas leyes en vigor este 2026

Desde el 1 de enero de 2026, Nevada ha implementado cambios legales drásticos que afectan tanto a residentes como a turistas:

Reforma Penal (AB 4): Una revisión integral que endurece definiciones de delitos y agiliza la gestión de registros judiciales para mejorar la seguridad en la zona turística.

Control en el Delivery (AB 116): Las apps de comida (UberEats, DoorDash) tienen prohibido operar con restaurantes que no tengan licencia comercial vigente. Si un local es ilegal, ya no aparecerá en tu teléfono.

Derechos Laborales: Se han ajustado las normativas para proteger a los trabajadores de la industria del servicio, el motor económico de la ciudad.

