Las Vegas realiza feria de empleo masiva: así puedes obtener una de las 600 vacantes

EmployNV organiza una gran feria de empleo en Las Vegas, ofreciendo a los buscadores de trabajo más de 600 vacantes de más de 45 empleadores. El evento busca conectar a la comunidad con oportunidades laborales en la región.

La organizadora recalcó la importancia de asistir vestido para entrevista. Los interesados aún pueden inscribirse a través del portal de EmployNV.

¿Quién organiza la feria de empleo y cuándo será?

La feria de empleo es organizada por EmployNV, una entidad dedicada a la contratación y el desarrollo profesional en Nevada. El evento está dirigido a todas las personas que están buscando trabajo o necesitan un cambio laboral.

La organizadora del evento invitó a la comunidad a aprovechar esta oportunidad. “Estamos invitando a todas las personas que estén buscando trabajo que necesiten trabajo”, declaró una representante de EmployNV.

¿Cuántas vacantes y empleadores estarán presentes?

La feria de empleo contará con una amplia oferta de puestos. El evento reunirá a más de 45 empleadores que están buscando personal para más de 600 trabajos. Esta cifra es un indicativo de la fuerte demanda laboral que existe en Las Vegas.

Los empleadores buscan cubrir vacantes en diversos sectores, ofreciendo a los asistentes una excelente oportunidad para buscar trabajo en un solo lugar.

¿Qué requisitos deben cumplir los asistentes?

Para asistir a la feria de empleo, EmployNV recalca la importancia de la presentación personal. Los organizadores pidieron a los asistentes que vayan “vestidos para conseguir su trabajo”, es decir, vestidos formalmente para entrevista.

Los interesados aún pueden inscribirse en el evento a través de la página web oficial de EmployNV (employnvcareerhub.org). También pueden buscar información en las redes sociales de EmployNV o acudir a los centros de carrera para obtener ayuda con el registro.

¿Cómo prepararse para asistir a la feria?

Lleva un currículum impreso: Es aconsejable llevar varias copias de tu currículum.

Prepara un portafolio profesional: Una carpeta o portafolio para guardar tu currículum y tarjetas de presentación es una buena idea.

Pre-inscríbete: Si es posible, pre-inscríbete para asegurar tu lugar.

Vístete profesionalmente: La presentación es importante en este tipo de eventos.

