INTT: Revelan requisitos claves para tramitar placas identificadoras de vehículos en el país

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) reiteró la importancia de que todos los conductores mantengan actualizadas las placas identificadoras de sus vehículos, ya que constituyen un requisito esencial para circular en el país.

Cabe resaltar que este organismo es el único autorizado para otorgar, registrar y controlar estos distintivos, por el hecho de que, es una responsabilidad respaldada por la Ley de Transporte Terrestre.

Funciones y características de las placas vehiculares en Venezuela

Las placas cumplen un rol clave en la identificación de los vehículos y permiten verificar la legalidad de su documentación. En Venezuela, desde 2008 se utiliza un sistema de serialización compuesto por cuatro letras y tres números, con variaciones según el tipo de transporte.

Además, el diseño vigente incluye elementos de seguridad como el tricolor nacional, hologramas, relieves y un código QR introducido en 2017 para evitar falsificaciones y fortalecer el control vehicular.

Asimismo, el INTT recordó que cada vehículo debe portar dos placas visibles: una en la parte frontal y otra en la zona posterior, mientras que las motocicletas requieren únicamente la trasera.

Conducir sin placas constituye una infracción que puede derivar en sanciones, por ello, la institución recomendó revisar su estado con frecuencia.

Documentos esenciales para solicitar o reponer placas