¡Pendientes! Corpoelec realiza megajornada de atención al usuario para pago y actualización de datos

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció un despliegue de Jornadas Integrales de Atención al Usuario este sábado 6 de diciembre.
La iniciativa busca acercar los servicios de la empresa a la ciudadanía, permitiendo a los residentes de tres municipios del estado Cojedes realizar diversos trámites y recibir asesoría directa sobre el servicio eléctrico.
Corpoelec realiza megajornada de atención al usuario
La clase trabajadora de Corpoelec estará activa en los municipios Ezequiel Zamora, Tinaquillo y Tinaco, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.
Durante la jornada, los usuarios podrán:
-
Pagar sus facturas del servicio eléctrico.
-
Actualizar sus datos personales o de contrato.
-
Recibir notificaciones de deudas.
-
Solicitar asesoría en trámites relacionados con el servicio.
A continuación, las tres localidades donde se brindará la atención integral:
-
Municipio Ezequiel Zamora: Avenida Bolívar con Ricaurte, Boulevard Chino Cantón.
-
Municipio Tinaquillo: Calle Socorro, sector Buenos Aires.
-
Municipio Tinaco: Sector Mijaguas.
En ese orden de ideas, Corpoelec invita a los interesados a visitar su portal web corpoelec.gob.ve o su cuenta de Instagram @corpoelecinfo para obtener mayor información sobre estas Jornadas Integrales de Atención al Usuario.
También pueden visitar nuestra sección: Servicios
Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube