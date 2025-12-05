Beneficios

¡Pendientes! Corpoelec realiza megajornada de atención al usuario para pago y actualización de datos

La Corporación Eléctrica Nacional reveló los detalles del operativo.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 03:00 pm
¡Pendientes! Corpoelec realiza megajornada de atención al usuario para pago y actualización de datos

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció un despliegue de Jornadas Integrales de Atención al Usuario este sábado 6 de diciembre.

La iniciativa busca acercar los servicios de la empresa a la ciudadanía, permitiendo a los residentes de tres municipios del estado Cojedes realizar diversos trámites y recibir asesoría directa sobre el servicio eléctrico.

Corpoelec realiza megajornada de atención al usuario

La clase trabajadora de Corpoelec estará activa en los municipios Ezequiel Zamora, Tinaquillo y Tinaco, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Durante la jornada, los usuarios podrán:

  • Pagar sus facturas del servicio eléctrico.

  • Actualizar sus datos personales o de contrato.

  • Recibir notificaciones de deudas.

  • Solicitar asesoría en trámites relacionados con el servicio.

A continuación, las tres localidades donde se brindará la atención integral:

  • Municipio Ezequiel Zamora: Avenida Bolívar con Ricaurte, Boulevard Chino Cantón.

  • Municipio Tinaquillo: Calle Socorro, sector Buenos Aires.

  • Municipio Tinaco: Sector Mijaguas.

En ese orden de ideas, Corpoelec invita a los interesados a visitar su portal web corpoelec.gob.ve o su cuenta de Instagram @corpoelecinfo para obtener mayor información sobre estas Jornadas Integrales de Atención al Usuario.

También pueden visitar nuestra sección:  Servicios

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
belleza
Estados Unidos
trámites
Viernes 05 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América