¡Pendientes! Corpoelec realiza megajornada de atención al usuario para pago y actualización de datos

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) anunció un despliegue de Jornadas Integrales de Atención al Usuario este sábado 6 de diciembre.

La iniciativa busca acercar los servicios de la empresa a la ciudadanía, permitiendo a los residentes de tres municipios del estado Cojedes realizar diversos trámites y recibir asesoría directa sobre el servicio eléctrico.

Corpoelec realiza megajornada de atención al usuario

La clase trabajadora de Corpoelec estará activa en los municipios Ezequiel Zamora, Tinaquillo y Tinaco, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

Durante la jornada, los usuarios podrán:

Pagar sus facturas del servicio eléctrico.

Actualizar sus datos personales o de contrato.

Recibir notificaciones de deudas.

Solicitar asesoría en trámites relacionados con el servicio.

A continuación, las tres localidades donde se brindará la atención integral:

Municipio Ezequiel Zamora: Avenida Bolívar con Ricaurte, Boulevard Chino Cantón.

Municipio Tinaquillo: Calle Socorro, sector Buenos Aires.

Municipio Tinaco: Sector Mijaguas.

En ese orden de ideas, Corpoelec invita a los interesados a visitar su portal web corpoelec.gob.ve o su cuenta de Instagram @corpoelecinfo para obtener mayor información sobre estas Jornadas Integrales de Atención al Usuario.

