Sistema Eléctrico Nacional: Corpoelec denuncia nuevo sabotaje

Este sábado 15 de noviembre, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelc) denunció un nuevo sabotaje que causó la caída de tres torres de transmisión.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de la Energía Eléctrica se ofrecieron los detalles.

Corpoelec denuncia nuevo sabotaje este 15 de noviembre

En ese contexto se informó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue víctima de un "nuevo sabotaje criminal" en el municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui, con la intención de desestabilizar un servicio público.

De igual modo, el escrito explica que trabajadores se desplegaron de manera inmediata en la zona afectada, "siguiendo los protocolos de respuesta inmediata establecidos".

"Con dedicación y compromiso, el personal técnico ha iniciado las labores de reparación, específicamente en la infraestructura que se extiende en el Cerro Vidoño de la localidad anzoatiguense, para restablecer el servicio eléctrico de forma progresiva y segura", se lee textualmente en la misiva.

