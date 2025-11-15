En video: Diosdado Cabello supervisa el despliegue de seguridad en Caracas este 14 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, eralizó un recorrido durante la noche de este viernes 14 de noviembre por las calles de Caracas.

A través de su cuenta en Instagram, Cabello difundió el video de su recorrido por la avenida Bolívar, en el centro de Caracas.

Supervisión de seguridad en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Cabello, realizó la supervisión del despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado, en aras de garantizar la continuidad de la paz y tranquilidad en el país.

Asimismo, señaló que "la fusión popular–militar–policial está en la calle, unida y coordinada, protegiendo al pueblo y asegurando cada espacio de la Patria".

Agrega el ministro Cabello que durante su recorrido supervisó en calles, avenidas, barrios, urbanizaciones, entre otros en la ciudad capital.

Destacó que la supervisión del despliegue de seguridad también se lleva a cabo en todo el territorio nacional en estas fechas decembrinas.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube