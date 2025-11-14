Habrá marcha en Caracas este 15 de noviembre: tome nota de la ruta y las vías alternas

Suscríbete a nuestros canales

El jefe de gobierno de Caracas, anunció este viernes una marcha para el día de mañana sábado 15 de noviembre.

A través de sus redes sociales, Fernández brindó detalles sobre la movilización que tendrá lugar en Caracas este sábado.

Marcha en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por el jefe de gobierno de la ciudad capital, luego de una videoconferencia con los integrantes de la vicepresidencia de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), afinaron los detalles de la marcha.

En este sentido, resaltó que la movilización se realizará con base a la organización de la Juramentación de los Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI).

Rutas y vías alternas

Al respecto, Nahum Fernández indicó que la marcha partirá desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda ubicado en la avenida homónima en el municipio Sucre, del estado Miranda.

Asimismo, señala que la llegada será en el Gran Muro de Petare del mismo municipio.

Como vías alternas, estarán disponibles la autopista Gran Cacique Guaicaipuro y la avenida Rómulo Gallegos que conecta desde la avenida principal de la Urbina en Petare, hasta la avenida Francisco de Miranda en Parque Cristal.

