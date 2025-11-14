Migración

Arriba un nuevo vuelo con venezolanos deportados por EEUU: hay niños y mujeres entre los pasajeros

Los repatriados fueron atendidos por los órganos de seguridad ciudadana

Por Genesis Carrillo
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 05:03 pm

Este viernes, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, un nuevo vuelo de repatriación con 298 connacionales provenientes de Estados Unidos (EEUU).

Así lo dio a conocer el ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en su cuenta en la red social Instagram. 

“Con este nuevo vuelo N° 87 procedente de El Paso, Texas ingresaron al país un total de 240 hombres, 47 mujeres y 11 niños”, indicó. 

Agregó que los repatriados fueron atendidos por los órganos de seguridad ciudadana, quienes se encargaron de aplicar los protocolos correspondientes para ser reinsertados en la sociedad.

“Estás acciones forman parte del compromiso del Gobierno Bolivariano en reencontrar a las familias venezolanas a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria”, dijo el ministerio. 

 

Viernes 14 de Noviembre - 2025
