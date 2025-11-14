Confirman las fechas de asueto navideño 2025-2026 para el sector universitario

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 14 de noviembre, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia (LUZ) informó sobre las fechas de asueto navideño 2025-2026.

En ese contexto y en un comunicado, precisó que el Consejo Universitario aprobó el cronograma oficial para el Asueto Navideño 2025.

Confirman las fechas de asueto navideño 2025-2026

La Dirección de Recursos Humanos confirmó que la medida quedó establecida en sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de noviembre.

Este receso navideño comprende las actividades para el personal docente, administrativo y obrero.

El asueto de fin de año comenzará en la segunda quincena de diciembre y se extenderá hasta enero del próximo año, lo que otorga un mes completo de asueto al personal:

Inicio del asueto: Martes, 16 de diciembre de 2025.

Reinicio de actividades: Jueves, 22 de enero de 2026.

Próximo pago de la tercera porción del bono de fin de año

Se debe recordar que recientemente, la dirección de Recursos Humanos de la Universidad del Zulia también informó sobre el próximo pago de la tercera porción del bono de fin de año para este sector.

"Luego de recibir instrucciones por parte de la OPSU", se procedió a cargar la tercera porción del bono de fin de año, equivalente a un 25%, a la espera de la ejecución por parte del Sistema Patria", señaló la casa de estudios universitaria.

El pasado 3 de noviembre comenzó el pago del segundo mes de aguinaldos a la administración pública, en esta oportunidad, al sector de Educación Universitaria, Salud y al personal jubilado del Ministerio de Interior y Justicia.

