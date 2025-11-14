¡Viernes de lluvias! Inameh confirma precipitaciones fuertes sobre estos estados de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este viernes 14 de noviembre estabilidad atmosférica con cielos despejados en gran parte del país durante la mañana.

Sin embargo, el pronóstico advierte que la tarde traerá un ligero aumento de la nubosidad que generará lluvias dispersas en el sur y occidente.

Pronóstico del Inameh para las próximas horas

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, las precipitaciones se concentrarán en Amazonas, Bolívar, el este de Miranda, Piedemonte Andino y el Lago de Maracaibo.

Mientras que durante la tarde y noche, la inestabilidad se intensificará y afectará con precipitaciones variables a Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, el oeste de Barinas, Los Andes y Zulia.

Por otra parte, en la Gran Caracas (Miranda, Distrito Capital, La Guaira), en la mañana habrá lloviznas; la entidad experimentará nubosidad parcial, especialmente en las zonas montañosas de Miranda.

Después del mediodía, el clima mostrará condiciones más estables, disminuyendo la probabilidad de precipitaciones.

Del mismo modo, para las próximas horas se espera cielo parcialmente nublado en gran parte del país.

No obstante, se prevé desarrollo nuboso propiciando precipitaciones de intensidad variable, especialmente en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Apure, oeste de Barinas, los Andes y Zulia.

De igual modo, el Inameh explica que la situación se debe a la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical, vaguada monzónica y la intensidad de los vientos alisios, los cuales aportan humedad a la atmósfera.

También puede visitar nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube