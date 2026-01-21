PoliChacao activa formación para estudiantes: así es el programa en seguridad vial

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio del nuevo ciclo académico, la Policía Municipal de Chacao puso en marcha el programa "El Policía va a la Escuela".

Esta iniciativa, impulsada por la primera dama del municipio, Vanessa Bachrich de Duque, busca que los estudiantes se conviertan en figuras activas para la seguridad y el orden dentro de sus comunidades educativas.

Las actividades comenzaron formalmente el pasado 20 de enero en los colegios Don Bosco de Altamira y Santo Tomás de Aquino en La Castellana.

El plan tiene como meta principal preparar a 361 niños pertenecientes a 18 instituciones educativas, quienes recibirán formación constante para graduarse como la promoción de patrulleros escolares de 2026.

Educación para prevenir accidentes

El programa se centra en enseñar a los más jóvenes cómo moverse de forma segura en las calles. Los talleres semanales cubren temas esenciales como el significado de las señales de tránsito, las normas básicas de circulación y los distintos tipos de accidentes que pueden ocurrir.

El objetivo es que los niños no solo aprendan la teoría, sino que sepan cómo prevenir situaciones de riesgo en la vía pública.

El policía como guía en el aula

Un grupo de 18 funcionarios especializados son los encargados de visitar las aulas para impartir estas lecciones. Según las autoridades de PoliChacao, esta labor no se limita a las normas de tránsito, sino que busca crear un puente de confianza entre los oficiales y la juventud.

A través de este contacto directo, los agentes orientan a los alumnos en valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

