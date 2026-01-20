¿Son efectivas las medias de compresión?: se recomienda su uso según el nivel de presión necesario

Suscríbete a nuestros canales

El uso de medias de compresión aunque es una práctica común, no todas las personas tienen el conocimiento de su función ni efectividad.

Estas prendas elásticas ejercen una presión graduada sobre las extremidades inferiores, aplicando la mayor fuerza en el tobillo y disminuyéndola progresivamente hacia la rodilla o el muslo.

Para los pacientes que se someten a cirugías bariátricas, el riesgo de desarrollar una Trombosis Venosa Profunda (TVP) o un embolismo pulmonar aumenta debido a la inmovilidad temporal y los cambios metabólicos.

Los cirujanos bariatras en Caracas exigen el uso de estas medias desde el quirófano y durante al menos 15 a 20 días posteriores al alta médica.

Clasificación y niveles de compresión: ¿Cuál elegir?

La elección de la media adecuada depende estrictamente de la indicación médica, los rangos estándar se distribuyen de la siguiente manera:

Compresión moderada (20-30 mmHg): es el estándar para el paciente bariátrico postoperatorio. Trata várices pronunciadas.

Compresión fuerte o extrafuerte (30-40 mmHg o más):se reserva para casos severos de linfedema, úlceras venosas activas o insuficiencia venosa profunda grave.

Los especialistas recomiendan tomar las medidas en la mañana, cuando la pierna presenta su menor nivel de inflamación. Una prenda muy holgada no ejercerá la presión necesaria, mientras que una muy apretada puede actuar como un torniquete.

Para garantizar la talla perfecta debe seguir estos paso:

Se mide desde la parte más estrecha del tobillo ahí es donde se aplica el 100% de la presión.

Se mide desde el muslo porque es para medias largas midiéndose justo debajo del pliegue glúteo.

La longitud se mide desde el talón hasta el pliegue de la rodilla o hasta el muslo.

Precios en la capital

El costo de las medias de compresión en Venezuela varía significativamente según la marca, el origen (nacional o importado) y el diseño.

En farmacias de cadena y tiendas especializadas como Locatel, los precios actuales son:

Calcetines Deportivos/Descanso $ 6 - $ 15 compresión ligera , hasta la rodilla.

Medias Antiembólicas (Blancas) $ 15 - $35 uso hospitalario, puntera abierta para revisión de flujo.

Medias al Muslo $ 45 - $ 65 marcas como Sigvaris o Jobst, tejidos de alta calidad.

Panty Completo / Maternidad $ 40 - $ 70 cubre hasta la cintura, ideales para soporte total.

Dispositivos Inelásticos $ 100 - $120 recomendaciones de uso y mantenimiento.

Al momento de colocarlas, se recomienda el uso de guantes de látex o caucho para evitar enganchar el tejido con las uñas o anillos.

Los fabricantes sugieren lavarlas a mano con jabón neutro y agua fría, evitando el uso de suavizantes que degradan el elastano.

Estas prendas suelen perder su memoria elástica tras tres a seis meses de uso continuo.

Mantener las piernas libres de edemas y protegidas contra trombos es una prioridad que la medicina moderna ya no deja al azar.

Visite nuestra sección de Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube