Problemas de circulación amenazan la calidad de vida de los adultos mayores

Estos problemas, exacerbados por el sedentarismo y factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo, a menudo se diagnostican tarde.

La Insuficiencia venosa crónica (IVC) y la enfermedad arterial periférica EAP) se consolidan como las patologías circulatorias más frecuentes en los adultos mayores venezolanos.

La IVC ocurre cuando las venas de las piernas tienen dificultades para retornar la sangre al corazón debido a válvulas dañadas, produce síntomas visibles como várices, hinchazón y la sensación de piernas pesadas.

Por otro lado, la EAP, es causada por la acumulación de placa en las arterias que obstruye el flujo sanguíneo, manifiesta su principal síntoma en el dolor en la pierna al caminar y normalmente se alivia con el reposo.

En los ancianos representa un riesgo mayor, ya que puede evolucionar a una isquemia crítica de extremidades, la cual requiere intervención inmediata.

Costos de la atención especializada

El tratamiento de los problemas circulatorios requiere la consulta con un Flebólogo o Angiólogo, además de estudios diagnósticos y, potencialmente, procedimientos costosos.

Los chequeos de seguimiento son cruciales, por lo que las citas con un especialista vascular en Caracas, en el sector privado, oscila actualmente entre $ 40 y $ 80.

En Venezuela, el pilar más accesible para el tratamiento sigue siendo el uso de fármacos venoactivos como la diosmina o la castaña de Indias, además de las medias de compresión cuyo riesgo debe evaluarse en pacientes que también sufren EAP, para no restringir el flujo arterial.

El estudio para diagnosticar estas enfermedades tiene un costo que puede variar entre $ 60 y $ 120.

Las medias de compresión deben reemplazarse periódicamente, por lo que van desde los $ 5 hasta los $ 30 dependiendo de las especificaciones que el médico de confianza indique.

Síntomas

El dolor u otros síntomas incluyen:

Dolor intenso, pesadez o calambres en las piernas.

Picazón y hormigueo.

Dolor que empeora al pararse.

Dolor que mejora al levantar las piernas.

Engrosamiento y endurecimiento de la piel en las piernas y en los tobillos.

Tratamiento

Su proveedor puede sugerir que usted tome las siguientes medidas:

Evite sentarse o estar de pie por períodos prolongados. Incluso mover ligeramente las piernas ayuda a que la sangre circule.

Tenga cuidado con las heridas si tiene úlceras abiertas o infecciones.

Baje de peso si tiene sobrepeso.

Haga ejercicio de manera regular.

Avances terapéuticos y tecnológicos

La medicina vascular global ha introducido procedimientos que buscan minimizar el dolor y la recuperación, y la tecnología se filtra lentamente en las clínicas privadas venezolanas.

Láser o Radiofrecuencia

El médico introduce un catéter en la vena afectada y utiliza energía láser o radiofrecuencia para sellarla. El paciente se recupera en unos pocos días.

Se cotiza entre $ 1.000 y $ 3.000 por vena tratada.

Escleroterapia de Espuma

La escleroterapia tradicional, que inyecta una solución para cerrar las venas pequeñas. Sus costos oscilan entre los $ 100 y $ 250.

La importancia del ejercicio y el control

Más allá de los tratamientos costosos, el manejo de las enfermedades circulatorias en el adulto recae fundamentalmente en la modificación del estilo de vida y el control estricto de los factores de riesgo.

Los médicos vasculares insisten en que los pacientes deben establecer un programa de ejercicio supervisado, siendo la caminata la actividad más efectiva para estimular el desarrollo de la circulación colateral.

Se recomienda iniciar con sesiones de 30 minutos, tres veces por semana, hasta alcanzar los 60 minutos.



