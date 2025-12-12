Marca de vehículos chinos promete amplio plan de financiamiento para 2026: Debemos renovar el parque automotor

Suscríbete a nuestros canales

La marca china Changan, lanzará un nuevo y amplio plan de financiamiento para la compra de sus vehículos en todo el territorio del país.

El presidente de Changan, Roberto Abreu, reveló detalles del plan de financiamiento bancario para la compra de vehículos.

Automóviles chinos con plan de financiamiento

De acuerdo con las declaraciones de Abreu, "La verdad es que el financiamiento bancario para la adquisición de vehículos ha ido mejorando, pero todavía no está en los niveles que se necesitan".

Agrega que "de hecho, han nacido muchas financiadoras y hay capital privado destinado a apalancar las compras de vehículos. nosotros estamos trabajando muy fuertemente en esa materia".

En este sentido, destaca que tenemos una estrategia de financiamiento directo, a través de nuestra red de concesionarios que son manejados por personas muy reconocidas".

Agrega que tienen "una red de venta muy sólida y seria. Pero, estamos trabajando en un plan amplio a escala nacional para otorgar financiamiento para la adquisición de vehículos".

Por su parte, Abreu ve una oportunidad de crecimiento para el sector automotriz en el año 2026, "ya que el país cuenta con un parque automotor extraordinariamente envejecido".

Renovación del parque automotor de Venezuela

Al respecto, señala el CEO de Changan que "más de 70% del parque automotor que circula en el país tiene más de 20 años de antigüedad y, por lo tanto, debemos avanzar en una renovación cada vez más masiva de ese parque automotor".

Agrega que es "imperativo" la renovación del parque de unidades de carga, además de los vehículos particulares. Señalando que esto es "un tema grave para muchas empresas de Venezuela".

Financiamiento para vehículos

"La idea es que la gente sienta la seguridad de que, cuando adquiere un vehículo Changan o Fotón, va a contar con unidades de alta calidad, con opciones certificadas de mantenimiento y con un stock de repuestos disponibles suficiente ".

Adicionalmente, Abreu resalta que "Efectivamente, tenemos una economía golpeada, pero el precio no lo es todo y sobre todo en el tema automotriz porque es una inversión importante".

"Y para que esa inversión sea rentable se necesita calidad garantizada, servicios, una gran cantidad de repuestos de marca, porque de nada sirve comprar un vehículo a bajo costo que después, cuando necesite un repuesto, no se consiga o no tenga un nivel de calidad probada y comprobada a los efectos de rodar en el país", agregó.

