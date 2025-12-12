El Junquito: rehabilitado el Consultorio Médico Popular Coco Frío y será dotado con medicamentos gratis

Suscríbete a nuestros canales

El sector Niño Jesús del kilómetro 4 de El Junquito, en el municipio Libertador de Caracas, cuenta con un nuevo centro de atención primaria.

La Corporación Juntos Todo Es Posible completó la rehabilitación integral del Consultorio Médico Popular Coco Frío.

El espacio quedó reinaugurado oficialmente por Walter Gavidia, presidente de la Corporación, y Rosalbina Hurtado, autoridad única de Salud.

La obra beneficiará a un punto y círculo de 4.700 personas, reseña una nota de prensa.

Walter Gavidia, quien también es diputado a la Asamblea Nacional, recordó que la Corporación Juntos Todo Es Posible acudió al lugar en abril de 2025 tras una solicitud de los consejos comunales.

El centro de salud, que anteriormente era una vivienda precaria, ahora es una obra "bien bonita" que cumple con la impermeabilización de los techos, porcelanato y se equiparon dos consultorios completamente nuevos.

Al respecto, Gavidia resaltó que el centro asistencial fue dotado con medicamentos e insumos médicos para ser entregados de forma gratuita a la comunidad.

Por su parte, la Dra. Rosalbina Hurtado, jefa del área médica, explicó el alcance del ambulatorio popular que brindará consultas médicas preventivas y curativas.

Además, el consultorio cuenta con equipos para brindar primeros auxilios, lo que ayudará a descongestionar los grandes centros hospitalarios de la capital.

Obras adicionales de infraestructura

En el mismo sector del kilómetro 4, Juntos Todo Es Posible ejecutó otras obras de infraestructura crítica para la comunidad, por lo que se intervinieron ocho torrenteras, una de ellas con una altura de 859 metros.

De igual modo, se realizó la construcción de un muro de gavión y la reconstrucción de tanquillas y brocales para canalizar las aguas de lluvias y servidas en la zona.

