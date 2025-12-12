Alerta: Toyota Venezuela llama a revisión modelos Yaris, Corolla, Fortuner y Hilux por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Toyota de Venezuela (TDV) se encuentra impulsando una campaña de seguridad vial de carácter global para la sustitución gratuita de los infladores de las bolsas de aire en una amplia gama de sus vehículos.

La iniciativa se enfoca en modelos fabricados entre 2003 y 2017, con el objetivo de eliminar el riesgo de posibles fallos asociados a piezas de la compañía japonesa Takata.

Toyota Venezuela llama a revisión modelos Yaris, Corolla, Fortuner y Hilux

Durante una entrevista en el programa “INTT en Conexión Radial”, Ana María Ascanio, gerente de Comunicaciones de Toyota de Venezuela, compartió los detalles de la campaña.

Modelos afectados y origen del problema

La campaña afecta específicamente a los modelos Yaris/Belta, Corolla, Fortuner, Hilux, 4Runner y Etios.

De acuerdo con el reporte, el problema radica en los infladores de las bolsas de aire fabricados por la compañía japonesa Takata.

La pieza podría no funcionar correctamente debido a un problema en su producción, poniendo en riesgo la seguridad de los conductores.

Este desperfecto ha afectado a Toyota y a otras 19 marcas automotrices a nivel global, precisó Ascanio.

TDV ha llevado a cabo esta iniciativa con mayor énfasis en Venezuela desde el año 2018.

La campaña preventiva está activa en todos los concesionarios y en eventos organizados por la ensambladora en el territorio nacional.

Además, el cambio de la pieza se ejecuta de manera gratuita, toma aproximadamente 30 minutos y, también, incluye un obsequio para el cliente.

Se insta a los propietarios de los modelos mencionados a acudir a su concesionario más cercano para realizar esta revisión de seguridad fundamental.

También puede visitar nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube