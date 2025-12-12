Come gratis en EEUU: descubre el restaurante con las mejores promociones de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Chipotle, el gigante de la comida rápida mexicana, ha puesto en marcha su campaña anual "Unwrap Extra" (Desenvuelve Más), una iniciativa promocional que promete comida gratis y ofertas exclusivas para sus clientes a lo largo de diciembre de 2025.

Según la compañía, esta promoción se presenta como su "mayor promoción navideña hasta la fecha", llegando justo a tiempo para aquellos que buscan estirar su presupuesto festivo.

Si te preguntas cómo y cuándo aprovechar esta generosidad culinaria, el secreto reside en el calendario y en ser parte de su programa de fidelidad.

La fuente oficial, a través de su sala de prensa corporativa, confirma que la promoción se centra en ofertas de Compra Uno, Llévate Uno Gratis (BOGO, por sus siglas en inglés) todos los sábados de diciembre, junto con algunas sorpresas digitales para los miembros de Chipotle Rewards.

Comida gratis: as ofertas BOGO que no querrás perderte en Chipotle durante el mes de diciembre

Para conseguir una entrada gratis, los clientes deben comprar una entrada principal de igual o mayor valor.

Estas ofertas BOGO son válidas únicamente en el restaurante, desde las 4:00 p.m. hasta el cierre, hora local, y se limitan a cinco artículos gratis por transacción.

Aunque ya pasó el primer sábado de la promoción, que estuvo dedicado a los tacos, todavía tienes dos oportunidades increíbles para disfrutar de tu platillo favorito sin costo alguno.

Sábado, 13 de diciembre: El día del burrito BOGO

Mañana, sábado 13 de diciembre, la estrella del día es el famoso burrito de Chipotle. La dinámica es muy sencilla: compra un burrito y te regalan una entrada gratis (puede ser otro burrito, un bowl, una ensalada o un pedido de tres tacos).

Esta promoción anima a los clientes a compartir una comida con amigos o familiares, duplicando el sabor sin gastar más. Recuerda que esta oferta solo se puede canjear en persona, en el restaurante.

Sábado, 20 de diciembre: el "día del suéter extra"

La promoción culmina el sábado 20 de diciembre con un toque festivo y divertido: el "día del suéter extra".

Ese día, los clientes que lleguen al restaurante vistiendo su suéter más navideño, extravagante o llamativo, podrán aprovechar la oferta BOGO. Solo tienes que comprar cualquier entrada y recibirás otra gratis.

Esta actividad fomenta la diversión y el espíritu navideño mientras disfrutas de una deliciosa comida.

